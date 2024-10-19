高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃

設引入技工專才渠道

推算2028年職缺6萬

勞工及福利局長孫玉菡昨與陳國基等官員出席《施政報告》相關政策記者會。孫表示，政府將就高才通計劃作兩項修改，包括加入9間內地一流大學，令合資格大學名單增至198間，下月1日起生效；另將A類人才首個簽證期限延長。

針對本港技術工種短缺，《施政報告》提出在現有「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下設新渠道引入技術工種專才。孫解釋是由於本港技工包括電梯維修、電工等須領牌人員，將面對人手短缺。根據政府下月將公布的人力資源推算，本港目前有約40萬名技工，年齡中位數達50歲，四成屬55歲以上，不多年輕人入行，如不以任何政策介入，推算到2028年會有6萬個職位短缺，短缺達13%至14%，城市基本運作會受影響。

孫玉菡指出，由於外勞屬短暫合約，長遠不會留港居住，問題難單靠輸入外勞計劃處理，因此設引入技工專才渠道。他稱會設門檻限35歲以下人士申請，而為保障本地人優先就業，暫計劃未來3年只設1萬個申請配額。

政府亦提出會在優才計劃下新增機制，以「頂尖人才」為目標，主動邀請他們來港。孫玉菡解釋，很多頂尖領軍人才理論上可申請優才計劃，但未必會主動申請，因此需要「三顧草廬」、「禮賢下士」主動邀請。被問政府目前有否目標人選，陳國基回應時表示，在每個局所屬範疇下都有他們所知「很專、很叻、對香港很有用的人」，而新設的教育、科技和人才委員會在考慮人才合適後，將簡化這些人的申請程序。

稱超額完成引入10.5萬人目標

政府目前已推出多項輸入人才計劃，陳國基昨表示，政府已超額完成本屆政府最初訂下去年至明年引入10.5萬人的目標。截至上月底各計劃共收逾38萬宗申請，其中約24萬宗獲批，約16萬名人才已攜同家人抵港。

在引入人才後亦要「留人才」，孫玉菡表示，政府今年訂立指定項目指標（KPI），目標在明年至2027年間，每年有不少於5萬名透過人才計劃來港的人，可成功延期簽證。

（2024年施政報告）