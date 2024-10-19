明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃

【明報專訊】本屆政府銳意「搶人才」，新一份《施政報告》提出多項措施調整現有人才政策，包括將過去一年收入達250萬元「高才通計劃」A類人才申請者，首個簽證期限由兩年延長至3年。政務司長陳國基昨解釋，這批申請者屬高端人才，不少打算來港後創業或開設分公司，需更多時間計劃，延長簽證期限可提供更多空間準備。至於政府提出成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司長任主席，陳解釋委員會主要負責「高層次督導及統籌角色」，發揮頂層領導協調作用。

設引入技工專才渠道

推算2028年職缺6萬

勞工及福利局長孫玉菡昨與陳國基等官員出席《施政報告》相關政策記者會。孫表示，政府將就高才通計劃作兩項修改，包括加入9間內地一流大學，令合資格大學名單增至198間，下月1日起生效；另將A類人才首個簽證期限延長。

針對本港技術工種短缺，《施政報告》提出在現有「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下設新渠道引入技術工種專才。孫解釋是由於本港技工包括電梯維修、電工等須領牌人員，將面對人手短缺。根據政府下月將公布的人力資源推算，本港目前有約40萬名技工，年齡中位數達50歲，四成屬55歲以上，不多年輕人入行，如不以任何政策介入，推算到2028年會有6萬個職位短缺，短缺達13%至14%，城市基本運作會受影響。

孫玉菡指出，由於外勞屬短暫合約，長遠不會留港居住，問題難單靠輸入外勞計劃處理，因此設引入技工專才渠道。他稱會設門檻限35歲以下人士申請，而為保障本地人優先就業，暫計劃未來3年只設1萬個申請配額。

政府亦提出會在優才計劃下新增機制，以「頂尖人才」為目標，主動邀請他們來港。孫玉菡解釋，很多頂尖領軍人才理論上可申請優才計劃，但未必會主動申請，因此需要「三顧草廬」、「禮賢下士」主動邀請。被問政府目前有否目標人選，陳國基回應時表示，在每個局所屬範疇下都有他們所知「很專、很叻、對香港很有用的人」，而新設的教育、科技和人才委員會在考慮人才合適後，將簡化這些人的申請程序。

稱超額完成引入10.5萬人目標

政府目前已推出多項輸入人才計劃，陳國基昨表示，政府已超額完成本屆政府最初訂下去年至明年引入10.5萬人的目標。截至上月底各計劃共收逾38萬宗申請，其中約24萬宗獲批，約16萬名人才已攜同家人抵港。

在引入人才後亦要「留人才」，孫玉菡表示，政府今年訂立指定項目指標（KPI），目標在明年至2027年間，每年有不少於5萬名透過人才計劃來港的人，可成功延期簽證。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕教育、科技和人才委員會 孫玉菡 陳國基 施政報告 高才通計劃 搶人才

上 / 下一篇新聞

智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
新醫學院目標明年底「有一些決定」
新醫學院目標明年底「有一些決定」
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
馬料水女子疑海泳溺斃
馬料水女子疑海泳溺斃
截聽秘密監察 平均時限去年新高
截聽秘密監察 平均時限去年新高
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新