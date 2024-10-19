非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分

去年11月，政府宣布暫免在港就讀的全日制非本地研究生的兼職工作限制，試行兩年。政府昨日在新聞稿表示，措施推出以來反應良好，將於下月起擴展至全日制非本地本科生，入境處會經各院校向所有合資格學生簽發暫免安排的「不反對通知書」，毋須另行申請。政府表示，放寬措施能更好善用這批近2萬名在港「潛在人才」，紓緩本地人力短缺情况。

現兼職本科生：省手續增搵工意欲

21歲、在中大讀文科的本科生李小姐正在非牟利機構做社交媒體小編。她回想當初措施還未放寬時找工作，單是申請「不反對通知書」已花兩個月，需處理大量文件，難免感到煩躁。由於現時規定非本地生每周只能從事不超過20小時的兼職，她現在每周工作3天，月入不多於4000元。李小姐認為新措施的確能讓她更有動力找工作，「法律上已經與本地生看齊」。但她認為放寬限制後的工作選擇不會因此變多，一來大多工作要求申請者是香港永久居民，二來她不擅廣東話，笑言：「我怎能與本地大學生競爭？」

專家料側重內地生 冀吸其他學生留港

儘管如此，資深人力資源顧問周綺萍認為非本地生在職場仍有競爭力。她認為部分非本地生來港前已有工作經驗和大學學歷，能力是「非average（一般）水平」，對僱主有一定吸引力。

黎子傑則認為大多非本地生期望的工作薪酬待遇普遍比本地生低兩成，如今放寬限制，更有利非本地生，加上考慮到他們在內地的資源和人脈，不少中資公司也有興趣聘請，藉此開拓內地市場。

不過黎子傑認為，儘管措施能吸納人才，但可能側重內地生，期望港府能增設留港獎學金，鼓勵更多其他非本地學生留港發展。

明報記者

（2024年施政報告）