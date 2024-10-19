【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見

邵家輝會上先感謝醫衛局支持減烈酒稅，但話有內地同日本朋友因為港府禁加熱煙同電子煙入口而唔嚟旅遊，如果全面禁，相信會進一步流失旅客，「如果你認為香港可以承受到呢啲遊客唔過嚟，我都冇辦法可以講」。佢仲話盧寵茂係「民望最高嘅局長」，但都要考慮其他民望低嘅部門，亦要整體諗下搞經濟。

盧寵茂回應時先話「呢個係一個衛生事務委員會嚟」，而「控煙十招」6月已經提出，政府亦聽到各方聲音，話邵家輝提出嘅所有嘢「其實係新瓶舊酒，甚至話係舊瓶舊酒添」。盧局長又話今年底至明年初會就控煙提交具體方案，議員可以睇到方案再畀意見，「最終決定呢十招係咪全部出晒嚟」。

邵家輝回應話，正如改革係唔停止嘅，佢作為議員都唔會停止表達意見，「意見係新瓶舊酒好，甚至係舊瓶舊酒都好，香港唔係得健康，都要平衡香港經濟」。而下一位發言嘅議員陳家珮就話想提一提自己嘅「舊瓶舊酒」，希望政府諗多啲解決出生率低、人口老化問題嘅辦法。