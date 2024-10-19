灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美

路試難度方面，對於記者來說科目三最困難。科目二是在指定場地考試，內容是倒車入庫、側方停車等固定項目。科目三則要在馬路行駛，易受路上其他車輛干擾，而且考試路線有多條，系統會隨機選取，好走不好走有點靠運氣。

此外，考試的時候會有安全員（即考官）在旁監考，若他認為你駕駛操作不正確或不安全，就會煞車，這就「肥佬」了。因此在考試當天早上，記者另外找了專門陪練科目三的教練，走一遍考試的三條路線。

科目三的考試內容包括上車準備、燈光模擬、切線爬頭、直線行駛、靠邊停車等。每項目都有標準，例如爬頭時要打左或右轉向燈滿三秒後才可切線；直線行駛時，方向盤幅度不能太大；經過學校、公交車站都要減速。對於記者來說，最困難的正是靠邊停車，停在30厘米內為滿分，大於30厘米小於50厘米扣10分，其餘情况為不及格。考試有兩次機會，記者在第一次因為踩線而不及格，第二次則扣10分，最後90分剛好通過考試。

文：尚東美