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九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退

【明報專訊】第136屆廣交會於周二（15日）開幕，至少12.5萬名境外採購商預先登記參加。適逢美國總統大選在即，候選人特朗普表明若當選會向中國商品加關稅；另外歐洲亦向中國電動車徵收關稅。在貿易制裁陰霾下，有參展企業擔心受影響，亦有企業表示更關心美國經濟衰退影響合作。

指特朗普倘上台 將制裁中國

主要生產和銷售汽車配件的江西鑫田車業有限公司已參展超過10年，產品主要出口歐美、中東等國家地區。對於加關稅，展會業務員韓先生表示已受到影響，「冷凝器產品已加稅了，好多採購商不從中國購買」，又說「（特朗普）一上台都是（實施）經濟制裁」。

另一汽車配件商浙江躍嶺股份有限公司業務員表示，特朗普上一次在任時就已受過影響，公司客戶來自世界各地，包括俄羅斯、日本、美國、澳洲、加拿大等，「不過我們合作的美國客戶比較有實力，他們在本土屬於比較龍頭企業，所以影響程度不是很嚴重；而且退一步講，客戶採購我們產品後，在當地出售的價格較高，加稅只是少掙一點」。

各國採購商雲集 遠及巴哈馬

他又說，「目前最關心的還是美國經濟狀况，能否讓客戶可以像現在那樣跟我們持續合作」。

雖然歐美市場不明朗，但廣交會依然客商雲集，其中汽車配件及新能源汽車區仍吸引大量海外採購商，且不乏來自新興市場等國家的買家，包括巴哈馬商家來採購新能源車及相關設備，據該採購商表示，由於巴哈馬是島國，對環保要求高，純電動車是當地人購車首選，包括比亞迪、長城在內的中國品牌電動車，在當地亦頗有知名度。

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