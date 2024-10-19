道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」

綜合庭上審訊證據，張子材2014年結識看診的吳馬如賡，至2017年不再行醫，同年他與契女及吳氏三口合租龍尾村屋。張的手機有相片顯示張撐開事主雙眼，當時事主臉上遍佈瘀傷。而張做驅邪儀式性侵事主時，連同吳馬如賡在內，共3名女徒弟在場目擊。

辯方大律師Trevor Beel昨求情時提到張子材的父親2019年離世，Beel只針對張的非禮罪求情，他稱案件延後了兩年開審，其間法官審理黎智英案。法官杜麗冰稱Beel亦處理初選案。Beel力陳，張錯誤但真誠相信事主被邪靈上身；杜官反駁張年屆五旬並是中醫，質問「你竟然指張沒懷有惡意？」Beel回應稱，張是為事主着想驅邪才犯罪，杜官加強語氣重申，陪審團已裁定張罪名成立。

母稱醫療緣故犯案遭官質疑

代表次被告吳馬如賡的大律師Richard Donald稱，她曾任職秘書，事發時是家庭主婦，現已和丈夫離婚、與兒子沒往來；她的角色輕微，只因過分依賴張子材及出於醫療緣故而犯案。杜官反問「怎是醫療緣故？」又稱「這非陪審團的裁決」，批評吳馬如賡冷眼旁觀事主被性侵。Donald形容本案很不尋常，杜官聞言直斥案件異常殘忍，拒應辯方要求索閱心理報告。