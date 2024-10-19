智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身

陪審團早前一致裁定首被告張子材（現54歲）和次被告吳馬如賡（現57歲）罪名成立，兩人昨聞判表現平靜。張子材在錄影會面透露，自2017年與吳氏一家同住，2019年因事主「邪靈上身」而用拖鞋等襲擊她，又覺得事主和靈界搞男女關係，遂為她破處。事主同年9月初倒斃家中，張承認事前一日撼她的頭部撞牆及灌酒。法醫稱滿身瘀傷的事主頭傷和肺炎致命，道教專家供稱道教儀式不會牽涉暴力或性。

引導師稱事主整潔善良 惜退學

法官杜麗冰於判刑前表示，本案令人傷感，鮮有地提及事主吳恩宇（終年21歲）生前情况。杜官引述展亮技能發展中心一名導師供辭，她2014年認識輕度智障、言語及聽力障礙的事主，事主就讀高中課程，性格乖巧。事主2016年修讀商業及零售課程，該導師擔任班主任，她讚賞事主整潔、有自理能力及負責任，能自行如廁和轉課室，並幫忙妥善保管出席簿。該導師形容事主內向但善良，不曾發怒或表露哀愁，另與幾名女同學較親近，可惜未完成課程便於2017年退學。

杜官判刑時直斥，首被告張子材干犯的非禮罪行，是她從事法律界及出任法官以來遇過最惡劣案件之一，事主當時無助並遭張及其弟子包圍，他們從智力稍低的事主身上佔便宜；張藉施行道教儀式把整個假陽具插進事主陰道，令她喊痛。杜官批評張的行為惡毒、殘忍、不道德及不人道，拒絕接納任何求情因素，就非禮罪判他最高監禁10年，反映社會對此等作為厭惡；就張謀殺罪依例判囚終身，兩罪同期執行。

難想像母如此殘忍 罪責無異道士

至於次被告事主母親吳馬如賡協助非禮罪成，杜官斥責她的罪行甚至比張更差劣，身為母親並知悉事主無能力抵抗，卻容許他人傷害事主；她不僅與張購買假陽具，更親睹事主遭可怕侵犯，聽見事主呼痛而袖手旁觀。杜官稱，無法想像母親對自己骨肉如此殘忍，批評次被告有違人性，違反誠信及對事主的照顧責任，積極參與侵犯，刑責與張無異，一樣沒求情理由。杜官稱法庭甚少採用上限刑期量刑，但因本案極其嚴重，不能不判處最高刑罰。

【案件編號：HCCC 159/21】

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