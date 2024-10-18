明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是

【明報專訊】《施政報告》提出建立「留學香港」品牌，噚日立法會答問會上，民建聯郭玲麗話中學文憑試（DSE）獲國際承認，建議將DSE變成「國際化測試」，招收境外考生，發展「考試旅遊」。特首李家超聽到呢項建議後，回應話要「實事求是」，認為現階段難以參考IB等國際課程，喺海外建立DSE教育體系。

郭倡DSE國際化 李：現難做到

現時DSE資歷獲超過600間海外院校承認，郭玲麗建議向海外推廣DSE學制，特別提升喺「一帶一路」國家嘅影響力，令DSE成為「國際化測試」，吸引境外考生來港，佢相信可推動「考試旅遊」及教育交流，建立本港「國際教育樞紐」地位，並「說好中國故事」。李家超認為，如果希望好多人修讀DSE課程，就要好似IB課程喺海外推出課程同培訓教師，但現階段未能做到，「所以務實咁發展留學香港、嚟香港讀書，我覺得係首要」。

另外，一向以普通話發言嘅選委界譚岳衡，噚日就改以廣東話發問，發言時難免有口音。李家超話，記得譚上次喺答問會發問係講普通話，非常感謝佢轉用廣東話，引來哄堂大笑。譚岳衡發言關注「養老金融」，李家超回應時邀請佢提出具體建議，譚就話可以增加具保證回報嘅強積金產品、鼓勵發展商業養老保險、接受內地養老金跨境投資等。

Emily噚日喺現場所見，工聯會黃國及經民聯陳祖恒缺席答問會，前者解釋因為要出席全國政協「視察活動」，事前已請假。陳祖恒回覆話，噚日代表香港設計中心到上海與當地服裝設計協會簽訂合作備忘錄，早喺3個月前已安排，事前已以公務原因請假。

相關字詞﹕譚岳衡 郭玲麗 施政報告

上 / 下一篇新聞

稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
控方：鏡騷懸吊設備實重是聲稱4.2倍 受聘康文署工程顧問曾確認無超重 頭場前一日檢查
控方：鏡騷懸吊設備實重是聲稱4.2倍 受聘康文署工程顧問曾確認無超重 頭場前一日檢查
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
《頭條》案通訊局上訴終院
《頭條》案通訊局上訴終院
英揆籲放黎智英 港：違法治
英揆籲放黎智英 港：違法治
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
灣區手記：離譜／文：尚東美
灣區手記：離譜／文：尚東美
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠