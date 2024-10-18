【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是

郭倡DSE國際化 李：現難做到

現時DSE資歷獲超過600間海外院校承認，郭玲麗建議向海外推廣DSE學制，特別提升喺「一帶一路」國家嘅影響力，令DSE成為「國際化測試」，吸引境外考生來港，佢相信可推動「考試旅遊」及教育交流，建立本港「國際教育樞紐」地位，並「說好中國故事」。李家超認為，如果希望好多人修讀DSE課程，就要好似IB課程喺海外推出課程同培訓教師，但現階段未能做到，「所以務實咁發展留學香港、嚟香港讀書，我覺得係首要」。

另外，一向以普通話發言嘅選委界譚岳衡，噚日就改以廣東話發問，發言時難免有口音。李家超話，記得譚上次喺答問會發問係講普通話，非常感謝佢轉用廣東話，引來哄堂大笑。譚岳衡發言關注「養老金融」，李家超回應時邀請佢提出具體建議，譚就話可以增加具保證回報嘅強積金產品、鼓勵發展商業養老保險、接受內地養老金跨境投資等。

Emily噚日喺現場所見，工聯會黃國及經民聯陳祖恒缺席答問會，前者解釋因為要出席全國政協「視察活動」，事前已請假。陳祖恒回覆話，噚日代表香港設計中心到上海與當地服裝設計協會簽訂合作備忘錄，早喺3個月前已安排，事前已以公務原因請假。