理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記

展出逾40名出身理大校友作品

《凝住時光：理大設計六十年》展覽將以具系統的時間線，呈現理大設計在香港工業專門學院升格至理大的發展歷程。其中理大設計學院長李健杓委派研究團隊以逾一年時間走訪歷代校友及教學人員，蒐集珍貴的設計作品和資料，再整理、編輯以展示。

其中，研究出版物展示區，羅列歷年理大設計學者發表的研究刊物。校友設計作品展區會展出從1973至2003年間逾40名畢業設計師校友的作品，包括校友梁雯蕙設計的錢包「In:visible wallet」，協助視障者辨認香港紙幣。

其餘作品包括以本地街市紅燈罩為靈感，象徵香港核心價值和國際人才樞紐的藝術品、以回收塑料容器設計的揚聲器系統、政府「綠在區區」計劃的品牌設計項目、暢銷逾16年的多功能高爾夫球袋。

展覽設於理大賽馬會創新樓平台，基於理大校園管制，公眾進入必須至少5個工作天前網上登記。