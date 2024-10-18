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港聞

港聞二

無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服

【明報專訊】一名男警今年2月在油塘駕駛Tesla電動車時失控撞毁行人過路線欄杆，及後逃去，最終由父親向警員揭發事件。涉事男警早前承認無牌駕駛、不小心駕駛等9罪，昨在觀塘裁判法院被判200小時社會服務令、罰款6000元及停牌一年。總裁判官蘇惠德接納報告建議，稱被告已深刻反省、有良好背景，並獲家人支持。

被告余佳炳（31歲）承認1項不小心駕駛、4項無牌駕駛及4項駕駛時沒有第三者保險罪。警方回覆本報表示，被告早前已被停職。

官指背景好已反省

另罰款6000停牌一年

法庭早前為被告索取社會服務令報告，辯方昨稱報告內容正面，被告有長時間穩定工作，無案底，並有真誠悔意，重犯機率低。

辯方進一步求情稱，案件涉及4次事件，無造成人命傷亡，最後一次事件中欄杆被損毁，被告已賠償，若然法庭不接納報告建議，望就總體刑期給予適當扣減。

辯方又表示，被告事後已考取駕駛執照。

蘇官最終接納報告建議，就4項沒有第三者保險罪判處被告200小時社會服務令及停牌一年；4項無牌駕駛罪各罰款1000元；1項不小心駕駛罪罰款2000元。被告昨日離開法庭後，拔足狂奔。

案情指出，被告今年2月12日下午駕車從鯉魚門道駛向油塘道時失控撞毁欄杆。事後被告離開現場並告知父親，其父緊張難過，因不適到醫院求診，其間向在場警員透露被告無牌駕駛和撞車一事。警方隨後拘捕被告，他在警誡下稱原先買車打算送給女友，惟二人今年初分手，遂將車轉讓胞兄。他承認於2月12日，以及2月6至11日數次無牌駕駛。

【案件編號：KTCC 1482/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 社會服務令 無牌駕駛 不小心駕駛 警員犯法

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