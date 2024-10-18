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港聞

港聞二

認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船

【明報專訊】控方證人、負責管理涉案演唱會的康文署經理鄧曉璇昨日出庭作供，稱若負責統籌涉案演唱會的「藝能工程有限公司」（下稱藝能）呈交的資料超出場地限制，便不會容許演唱會繼續，強調「要確保所有嘢安全，先至可以繼續舉行」。另外，鄧接受辯方盤問時承認，她不曾詢問哪些參與演唱會項目的人擁有專業資格，同意墮屏意外並非一個人的問題。

鄧曉璇供稱，她2008年入職康文署擔任副經理，2018年升任文化經理，協助不同機構在紅館申辦活動。

針對在紅館辦演唱會的要求，鄧說大部分演唱會均會在高空懸掛物品，署方一般會要求主辦單位呈交負重表（loading table）和索具裝配圖（rigging plan），之後把資料呈交工程顧問審核，確保吊具符合安全標準。

指兩被告倡近觀眾位置上船

署方無答應終作罷

就着演唱會籌辦過程，鄧曉璇提到，2022年2月8日她跟主辦方「大國文化」及藝能的代表開會，當時被告吳凱瑩及林志華均代表藝能出席會議，其間與會者提出在場館擺放12艘吊船，供12名MIRROR成員表演之用，但是署方無即場答應。

鄧續指，同年6月2日會議再談及吊船構思，其間吳凱瑩及林志華建議在靠近觀眾的位置讓MIRROR成員上船，但署方仍對該想法有保留，明言「歌迷太熱情嘅時候我哋都驚」，最終主辦單位有考慮署方意見，沒把吊船計劃付諸實行。

另外，鄧曉璇接受第三被告梁耀祖的資深大律師黃佩琪盤問時承認，她不曾詢問哪些籌備演唱會的人擁有專業資格，亦不知悉受僱於康文署檢視演唱會工程的輝固（香港）工程顧問有限公司，曾否安排只有7日工作經驗的「暑期工」協助詢問演唱會負重表資料。

稱第三被告無出席技術會議

鄧同意涉案意外並非一個人的問題，提到康文署正嘗試採取措施，安排第三方人士檢查鋼索。

鄧另供稱，她不認識案發時任職項目經理的第三被告梁耀祖，並說對方不曾出席涉案技術會議。

相關字詞﹕區域法院 香港體育館 藝能工程 串謀欺詐罪 康文署 MIRROR演唱會事故

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