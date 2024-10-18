明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控方：鏡騷懸吊設備實重是聲稱4.2倍 受聘康文署工程顧問曾確認無超重 頭場前一日檢查

【明報專訊】2022年7月男團MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員受傷。涉事工程承辦商「藝能工程有限公司」（下稱藝能）兩名職員及另一公司的一名職員日前否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪。控方昨在區域法院讀出案情，披露受僱於「大國文化製作有限公司」處理演唱會事宜的藝能，在演唱會舉行前兩星期，才首度呈交負重表等文件。控方又指，根據藝能呈交的負重表，涉案LED屏幕及喇叭等器材共重約1.23萬磅，惟它們實際重約5.1萬磅，實際是聲稱的約4.2倍，若署方當時知悉報稱重量不實，不會容許演唱會繼續舉行。

3名被告依次為吳凱瑩、林志華及梁耀祖。控方開案陳辭指出，案發時吳凱瑩和林志華均為「藝能」項目經理；梁耀祖則在「廣域策劃有限公司」擔任項目經理，負責涉案演唱會的計算（calculations）及檢查天花板結構能否承受懸掛裝置的重量。

2021年7月23日，大國文化向康文署申請租用紅館舉辦涉案演唱會，同年8月19日申請獲接納，康文署同時要求大國文化向受聘於署方的輝固（香港）工程顧問有限公司，呈交負重表（loading table）及索具裝配圖（rigging plan）等。

7．25頭場7．13交負重表

7．22交另一組負重表

2022年7月5日，時任康文署副經理黃詠琪跟大國文化和藝能的代表開會，其間黃要求大國文化和藝能盡快提交索具裝配圖。同年7月13日，首被告吳凱瑩透過電郵向黃及次被告林志華等人傳送負重表和索具裝配圖，之後黃把電郵轉寄輝固。

同年7月18日，輝固的結構工程師尹志華（音譯）細閱負重表和索具裝配圖後，表示希望獲得更多資料。同日，第三被告梁耀祖致電輝固的技術員及該公司的實習生，並向實習生提供有關資料。7月20日，尹志華一方表示沒有進一步意見。

同月22日深夜11時55分、即首場涉案演唱會舉行前3日，吳凱瑩向黃詠琪傳送另一組負重表和索具裝配圖，經檢視後尹志華認為當中無超重問題。7月24日，尹到紅館現場檢查，並確認物品掛在正確位置。7月25日，首場涉案演唱會舉行。至7月28日第四場演唱會舉行期間，一塊LED屏幕墮下，導致兩舞蹈員分別頸部及盆骨骨折。3名被告終在同年11月11日被捕。

專家報告稱13承重點超重逾倍

控方指出，藝能呈交的負重表報稱涵蓋6塊共重3600磅的LED雙面顯示屏，以及8個共重1600磅的擴音器等，連同其餘物品共重12,342磅；惟實際上6塊LED顯示屏共重9852.5磅、8個擴音器共重12,240.8磅，連同其餘物品共重50,885.7磅，為藝能報稱重量的4.2倍。控方援引城大建築及土木工程學系助理教授林向暉的專家報告，指多個承重點嚴重超重，其中13個承重點超重逾100%，若要承載負重表所載器材，整個裝配方案要重新設計。

至於被告行為帶來的影響，控方稱若康文署知悉藝能呈交的負重表內容不實，便不會讓演唱會繼續；又指涉案意外導致第四場演唱會終止，亦使大國文化取消餘下8場，招致9000萬元損失。同時控方提及只要涉案演唱會成功舉辦一場，大國文化便要向藝能支付全額籌備費、即1096萬元。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 291/23】

相關字詞﹕區域法院 康文署 藝能工程 串謀詐騙 MIRROR演唱會事故

上 / 下一篇新聞

稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
《頭條》案通訊局上訴終院
《頭條》案通訊局上訴終院
英揆籲放黎智英 港：違法治
英揆籲放黎智英 港：違法治
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
灣區手記：離譜／文：尚東美
灣區手記：離譜／文：尚東美
【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是
【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠