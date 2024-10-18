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科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解

【明報專訊】特首李家超昨出席《施政報告》聯合電台節目接聽及回覆市民關注，有在大學從事科研的聽眾致電反映，曾向創新科技署申請資助，但處理審批時間長，令科研團隊要裁員。李家超在節目回應稱會了解。創科署向本報稱，如申請者就申請進度有查詢，可隨時聯絡創科署跟進。

創科署：可隨時聯絡查詢進度

聽眾劉先生昨於節目自言是博士，在大學做科研，不滿向創科署申請資助獲批時間愈來愈慢，「一個月變3個月再變6個月，現時要10個月才能獲批」，他的科研團隊要裁員。他去年曾向特首辦發電郵反映，24小時內獲覆會轉交創科署，經一年未再獲回應。李家超回應稱「會返去睇吓」，又說一向以來都要求部門「盡快處理」，「相信絕大部分同事都是認真工作」。

不滿審批資助變長 需裁員

本報向創科署查詢有否收到相關申請及將如何跟進，該署稱一直透過不同資助計劃推動創科發展，為確保公帑用得其所，會詳細審視申請文件以確保符合要求，如有需要會要求申請者提供補充資料或澄清。

該聽眾未提及申請哪項創科署資助。創科署管理的「創新及科技基金」設19項資助計劃，涵蓋支持研究及發展、推動科技應用、培育科技人才等五大範疇，其中「研究人才庫」讓合資格機構因應獲指定基金資助的研發項目，申請資助聘人從事研發。翻查資料，「研究人才庫」全年接受申請，2023年接獲2895宗申請，涉及4512個職位獲撥款，今年預算獲撥款職位將有4814個。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕創新科技署 李家超

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