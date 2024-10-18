被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供

Big Boss Taxi車隊營運經理兼香港的士小巴商總會副理事長張秉江期望，政府可向車隊提供更清晰執行指引，如貼阿拉伯語告示解釋的士收費等，盼政府直接向業界提供，否則業界自行翻譯製作或有誤，更影響旅客體驗。他建議政府協助業界與目標旅客市場的領事館建立聯繫，讓車隊更好了解當地人需求，提供資訊時盡量配合。

有稱英語已夠 旅客自可翻譯

新科車隊營運經理黃大海稱，旅客語言背景不同，如政府要求有「阿拉伯語」版召車程式，業界恐難做到，旅客或反問為何只有一種外語，但程式亦「無可能有齊全世界各種語言」，相信中英對照已足夠，旅客自有方法翻譯。

黃又認為，本港的士司機一向有經驗與遊客溝通，大部分外籍乘客均懂簡單英語，即使真的不懂英語，亦可靠手機翻譯交流，相信不會有問題。他稱會為旗下司機提供培訓，確保懂得善用手機翻譯及可用簡單英語與乘客對答，相信要請到懂英語司機不難。

運輸署7月批出5個的士車隊牌照，所有車隊須不遲於明年中開始營運，暫時各車隊仍在籌備中。

（2024年施政報告）