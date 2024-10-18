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夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載

【明報專訊】政府過去一年大力推動「香港夜繽紛」活動，冀吸引遊客以提振本地消費，新一份《施政報告》則未再提。特首李家超前日解釋沒提及不代表不做。翻查「香港夜繽紛」網站，「最新消息」一欄只更新至今年5月。本報正向民政事務總署及財政司長辦公室查詢相關活動最新情况。一系列夜繽紛活動中，有旅遊業界最失望是各區夜市太早關門，冀日後同類活動可延至通宵。

「香港夜繽紛」網站中，「最新消息」一欄只更新至5月17日，「18區日夜都繽紛」一欄亦只更新至6月10日「大埔龍舟繽FUN嘉年華」活動。不過，9月30日起分階段舉辦的「栢麗國際美酒佳餚大道」屬「18區日夜都繽紛」活動之一，協辦機構包括油尖旺民政事務處。

旅業倡夜市通宵 斥政府無做好

特首李家超前日出席施政報告電視論壇時解釋，沒提及夜經濟不代表不做，當局已要求18區舉辦活動推動經濟，而副政務司長卓永興亦主持「發展旅遊熱點工作組」推動發掘旅遊熱點，強調要留意會否「興一利，生一弊」，例如出現嘈音問題。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，若政府打算續辦夜繽紛活動應「徹底地搞」，過往大部分夜市晚上10時關門，認為通宵營業才稱得上「夜繽紛」，冀政府再辦夜市活動時可考慮延至通宵。梁說理解香港夜繽紛活動涉及不同部門，但各部門「只是做了，沒有做好」。

（2024年施政報告）

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