認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業

公司數目無增 李：轉型現象

李家超以往受訪時曾引述公司註冊處數據，稱本港公司「執10間，開16間」。他昨出席電台聯播節目時，有主持再引述公司註冊署數據，稱8月份公司成立及解散總數同為1.2萬間，詢問他有關比例是否已變成「開10間，執10間」，關注情况是否等於惡化。李認為是轉型期會見到的現象，任何轉型期內市場有入有出是必然見到，強調最重要是直視問題，要提醒社會共同處理。

李家超稱，零售業整體市道「不是很好」，政府如何催谷旅客，業界要認知是旅客結構性改變。他形容有人已在改變中醒覺，未必賺太多的業界需檢討如何賺更多，認為各人都要自強不息及改革，希望過渡期愈短愈好，而如何縮短要「靠自己」。他又說，租金及地價是國際競爭力之一，但要小心運用什麼手段令價格下跌。

指阻港人出境不切實際

對於港人北上消費成風，李家超認為嘗試阻止港人出外消費是不切實際，市場運作者要改變。他又稱，政府會在18區設「打卡點」，業界需思考如何與打卡點融合。

邵家輝向本報表示，改革是必須發生，業界受港人北上消費及網購等影響打散客群，需設法吸引客群回流，但租金及薪金是業界死結。他說《施政報告》宣布中小企融資擔保計劃再推還息不還本，是對零售業的「及時雨」。

邵家輝：改革必須 融資擔保及時雨

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認同，業界要求政府推出措施的同時，自己亦需思變。她樂見政府向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，但認為最重要是增加旅客來港消費意欲。她解釋，現時大部分內地旅客來港只是「打卡」，「一陣風飄來，一陣風飄走，留不下一條毛」，建議政府檢視小販發牌制度，讓小販在各「打卡」位營業。

李稱「無抹黑港」泰菲客超疫前

另外，施政報告提出吸引不同地方旅客，包括內地、中東及東南亞，李家超昨稱，泰國及菲律賓等地區訪港旅客數字超越新冠疫情前，「翻了一番」，因該些地區無抹黑香港。翻查旅發局數字，今年首8個月泰國及菲律賓訪港旅客分別為35萬及73萬，對比2019年同期，泰國訪客減少8.9%，少約3萬人；菲律賓訪客則增17%，多約11萬人。

明報記者

（2024年施政報告）