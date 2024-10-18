盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」

政府前日就放寬烈酒稅刊憲，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，200元以下稅率則不變。盧寵茂昨在記者會稱很多市民有誤解，澄清烈酒是以入口價而非零售價課稅，舉例零售價1000元的烈酒，若進口價是250元，在新稅制下稅額減幅僅45元，佔零售價不足一成。他指是次放寬只影響佔本地15%的高價烈酒，預期對零售價及本地總烈酒消耗量影響有限。

政府2008年撤銷葡萄酒稅，財政司長陳茂波昨稱此後起初市民飲酒量增加，後來逐步回落，個別年度甚至出現負增長；去年人均飲酒量與取消葡萄酒稅當年相若，當局會繼續留意情况。

商經局長丘應樺亦稱相信措施對往後貿易量提升有「樂觀」估算。對於有酒商憂稅率前日隨即下調、擾亂市場價格，局方有否過渡政策，丘稱稅務寬減後有必要立即實行，否則會令市場誤解，而立即執行亦令業界馬上得益。

李家超稱減稅力度保守

盼助建白酒拍賣市場

特首李家超昨日出席《施政報告》聯合電台節目，自言從事基層護理的聽眾李小姐致電節目，指現時倡導戒煙酒的健康管理模式，她對減烈酒稅「百思不得其解」，憂影響健康。李家超稱相比早年取消葡萄酒稅，今次減烈酒稅力度保守，重申市面85%烈酒不受影響。他指當年撤銷葡萄酒稅後，僅高端紅酒銷量上升，本港成為全球第三大紅酒拍賣市場，反映減酒稅對大眾影響不大，但帶來巨大經濟效益，盼新措施有助本港建立白酒拍賣市場。他又舉例，舉辦賽馬活動不代表政府鼓勵賭博，故減酒稅亦不代表鼓勵飲酒。

盧：煙酒如「蘋果和橙」

政府早前提出10項控煙短期措施，當中全禁電子煙、加熱煙和水煙等引起不同政黨和社會反響。被問到放寬烈酒稅、若繼續強推控煙會否站不住腳，盧寵茂強調煙和酒就如蘋果和橙，各有不同控制策略和對健康風險，並稱該10項措施是「可能」推出的政策，當局將繼續蒐集和考慮各方意見，今年底或明年初就10項政策細節作建議，提交立法會審議。

（2024年施政報告）