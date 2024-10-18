公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數

研醫學專科學院牽頭編製

李夏茵昨在《施政報告》醫療措施記者會表示，專業平台會有醫管局、各界醫生及護士等參與，共同制訂臨牀指引。質素指標方面，李以髖關節手術為例，稱質素指標包括手術所需的正院住院時間，「唔想過長（時間）住醫院，或過短住醫院」，以提升服務質素。

至於立法規管私營醫療機構收費透明度及質素，政府擬明年諮詢業界。昨日當局兩度被問及會否擔心如早年相關先導計劃般受業界阻力影響、如何減少阻力，當局未正面回應。醫衛局常任秘書長陳松青說會吸收經驗，亦研究其他地區規管私營醫療服務的收費透明度及質素指標的做法，明年上半年會諮詢業界，希望有穩妥方案提交立法會。

陳松青亦提及，現行《私營醫療機構條例》下收費透明度相關條文尚未生效，將來完成諮詢後，會研究可否利用現有條文推行立法工作。

另外，政府銳意發展基層醫療，優先把衛生署轄下婦女健康中心和長者健康中心服務整合至地區康健中心。李夏茵昨稱亦會將部分有關服務整合至醫管局，舉例婦女健康中心部分病人本身在醫管局專科門診就診，「無必要重複兩個地方」。

（2024年施政報告）