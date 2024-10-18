新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生

籌備工作組成立

6專家顧問包沈祖堯

工作組由醫衛局長與教育局長出任聯席主席，並邀得沈祖堯、醫委會主席鄧惠瓊、醫學專科學院主席梁嘉傑、澳門科技大學醫學院副院長彭達、北京協和醫院前院長趙玉沛等共6人擔任專家顧問（見表）。醫衛局稱工作組職權包括制訂新醫學院方向和準則、評核建議書標準，與本地大學溝通並邀請提交建議書，處理資金安排、課程認證、教學醫院和研究等事宜，向行政長官會同行政會議提出建議，以及與獲選大學就實施計劃保持溝通。

醫衛局稱工作組將考慮多方面因素，包括醫學院策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。盧寵茂昨在記者會說，預計工作組很快召開首次會議，今年內邀請本地大學，明年首季提交建議書。

盧寵茂說新醫學院可能與現有兩間醫學院造成惡性競爭，故須小心考慮。他稱政府要求新醫學院在財政、師生來源、教學醫院等有「錯位發展」和創新理念，又稱政府加大現有兩間醫學院學額，令本地收生來源減少，期望新醫學院開闢新收生來源，避免「搶學生」。

他昨首次提議新醫學院可招收第二學位醫科生，吸納年齡較大並有多些學習經歷和經驗的人，甚至吸引世界各地學生來港。

暫僅科大擬收第二學位生

翻查資料，至今表明有意開辦新醫學院的3間大學中，只有科大去年底曾透露擬收第二學位醫科生，其後教資會邀請港大和中大醫學院研究增設第二學位學士學額。

盧寵茂說有別於其他學科，醫科畢業生須取得醫委會註冊才可在港執業，相信非本地學生較大機會留港執業。據悉，政府不擔心來港讀醫的畢業生回流原居地，因香港醫學執照不一定直接在當地受認可，且醫生全科和專科培訓需時，相信他們更願留港發展。

至於政府預留北部都會區牛潭尾用地作為新醫學院校舍及教學醫院，盧稱歡迎各大學探討其他可行方案，例如使用現有醫院作教學醫院，或在其他選址興建校舍。

他又說可考慮牛潭尾用地作長遠方案，院校可提出其他過渡安排，例如中大醫學院成立初期亦借用部分醫院作臨時教學設施。

明報記者

（2024年施政報告）