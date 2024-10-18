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稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」

【明報專訊】今年的《施政報告》提出構建國際黃金交易中心，以及國際大宗商品交易所（即有色金屬）在港設立認可倉庫。特首李家超昨於立法會答問會稱，大宗商品林林總總，需時建立，現時本港只佔大宗商品潛在市場不足1%，一些中資機構告訴他「如我們用5年甚至10年時間，可以做到大宗商品百分之三十的潛在市場」，而又如果可以做到佔市場約30%，「將是我們的一個突破點、新的增長點」，稱大宗商品佔航運載貨一半或以上，生態圈對發展航運具「開創性」。

財經事務及庫務局長許正宇於記者會稱，早前倫敦金屬交易所指定香港作亞洲區其中一個遞交港，作為其遞交港前，香港要先獲交易所認證，相關工作現正進行，在法律角度審視本港能否加入其貨倉網絡，如獲允許，倉貯公司便可選擇在港建立倉庫，滿足交易所一些金屬產品的實體交易。

指港黃金倉庫面積遜 需急起直追

黃金貿易業務拓展方面，李家超稱過往發展黃金市場「沒有做」或「做不夠」，因無制定政策，惟要發展到「高點」需要長時間。他說要以實物帶動經濟、參與者及企業活動，提出要推動有「實金」的倉庫，目前機場的倉庫容量約有150噸，惟最近有一個國家新興建的倉庫有達500噸容量，本港與其他地方有距離，故需急起直追，其後黃金貿易「就會來」。

許正宇：年底設小組促黃金交易

許正宇說，政府年底會成立工作小組推動黃金交易，成員包括政府、監管機構、市場人士、業界不同代表等，現時全球黃金交易量由英、美及中國「三分天下」，最近見到有機構對在港設立倉貯感興趣，亦有問及有否優惠措施，又稱不同地方各有需求，舉例亞洲人對黃金需求熱切，地緣政治變化亦令市場出現避險需求。

陳茂波：樓價高位跌20% 毋須設辣

另外，政府放寬樓宇按揭成數限制，財政司長陳茂波稱2009年前政府對住宅物業市場無相關按揭限制，後因樓價上升而推出需求管理措施，而近期觀察到樓價自2021年起下調逾20%，未來一手樓供應及樓花等約有10.8萬個，供應充足，已無需維持措施，冀恢復正常樓市的市場狀况。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕大宗商品 有色金屬 黃金交易 國際黃金交易 中心 施政報告

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