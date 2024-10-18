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簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起

【明報專訊】新一份《施政報告》提出立法取締劣質劏房並推出劏房登記及認證制度，符合標準單位命名為「簡樸房」。房屋局昨透露「簡樸房」具體建議標準，料全港約11萬劏房戶中約七成單位符合標準，建議寬限期為12至24個月，當局亦計劃今年12月展開為期兩個月的諮詢，爭取明年立法，最快兩年後決定採取執法時機。特首李家超昨強調新法例應具阻嚇力，對違規劏房業主罰則應以兩年監禁為起點。

獲認證後每數年確認一次

另外，身兼「解決劏房問題」工作組組長的副財政司長黃偉綸，昨在記者會被問「簡樸房」有否面積上限，他稱沒有上限，部分分間單位面積超過10至20平方米，面積上限應由業主及市場決定，「但我們不覺得要給另一個名，太繁複」，亦不會要求所有「簡樸房」每年登記及認證，日後單位獲認證後會每數年確認一次，不會對業主構成很大負擔。

工作組昨公布「簡樸房」具體標準建議，包括樓面面積不小於8平方米、每間設獨立火警偵測器等（見表）。工作組計劃今年12月至明年2月展開諮詢，明年提交建議予立法會審議，爭取明年內通過法例，估計最快明年第四季起為現有劏房登記，為期12至18個月，同時接受「簡樸房」認證申請。

最快明年尾登記 後年決定執法時機

當登記期結束後，即最快2026年第四季至2027年第二季，按整體公營房屋供應及其他實際情况，決定採取執法行動時機及對象。至於已登記的單位可在登記期完結後獲寬限期，建議為期12至24個月。

何永賢：按需要適當協助搬遷

工作組副組長兼房屋局長何永賢強調，執法行動不能操之過急，必須按部就班，以免引致基層恐慌甚至流離失所，並會按需要提供適當搬遷協助。

有意見質疑政府將劏房改名為「簡樸房」是否代表「告別劏房」，黃偉綸強調政府動機並非透過改名解決劏房問題，「簡樸房」可反映單位「簡單、樸實」及經認證，是「恰當地反映計劃的精髓」，現時劏房未能表達單位是否符合標準，帶負面意味。

黃又稱，8平方米可做到簡單居住，擔心將最低面積訂得太高會影響住客可負擔能力，估計目前市面上約七成即約7萬個劏房單位達標，相信其餘業主會在寬限期修正單位。他又說，初步構思日後違法出租分間單位的人須監禁及罰款，刑事責任只由業主承擔。

至於安置措施，黃稱公屋供應有大幅增加，而約六成劏房住戶符合申請公屋資格，相信「簡樸房」供應不會大幅降低、需求可控，租金應不會大增。 

另外，李家超昨早出席電台聯播節目時回應違規經營劏房罰則稱，新法例阻嚇力很重要，應以兩年監禁為起點、「3年差唔多」，相信生意人不想入獄。

（2024年施政報告）

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