稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據

居屋綠表配額近年未用盡

翻查資料，多年來居屋綠表配額佔比由五成至八成不等，2014年綠白表比例六比四，之後2016至2019年維持五比五，其中2018及2019年綠表最終配額分配達52%和51%。2020年因回應白表強烈置業訴求，考慮到2020年推售綠置居4700個單位，房委會由該期居屋起把綠白表配額比例修訂為四比六，而該期、2022和2023年3期居屋的綠表四成配額均未能用盡，2023年甚至只耗用三成（見圖）。

何永賢昨於記者會稱，按目前公屋富戶政策，富戶只需交1.5倍半及兩倍租金，即約4000至5000元，屬偏低水平，與私人市場租金差距較大，局方暫已有調整富戶租金水平方向，有待與房委會商討，「（富戶租金）會不會倍半就變兩倍，兩倍變3倍呢？」

加綠表比例 鼓勵富戶「上進」

按富戶政策規定，富戶家庭入息超過現行公屋入息限額5倍須遷離。何永賢舉4人家庭為例，入息上限154,750元，相信他們足以負擔購買居屋及供樓支出，「係咪可以5倍變4倍呢？但我們需再研究住戶開支與入息比例數據」。房委會資料顯示，現時輪候公屋入息限額4人家庭為30,950元，4倍即123,800元。

何永賢又反問「係咪應該返番去成個公營房屋初心，就係幫助一啲低下階層嘅朋友」，當局透過收緊富戶政策及調整綠白表比例，鼓勵已變富戶的公屋戶「上進」，交回公屋資源予有需要者。

公屋聯會總幹事招國偉關注富戶入息限額下降幅度，或令被界定為富戶的數目大增，冀當局稍後交代具體數據及理據。他相信一併調整綠白表配額比例，是要令居屋可成為不欲被列入公屋富戶者的「旋轉門」。

梁文廣：倡設富戶儲蓄計劃

立法會議員兼房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，當局收緊富戶政策不應視作懲罰，應要鼓勵有能力公屋戶向上流動，促進單位流轉。他又說，何永賢提出4人家庭月入限額逾15萬元屬個別例子，因不少如屬姊弟等的非核心家庭，縱使月入貼近限額5倍，但日後各自組織家庭，促當局按個別情况考慮，並考慮設「公屋富戶儲蓄計劃」，將富戶額外租金儲起，未來作購買資助房屋用途。

明報記者

（2024年施政報告）

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