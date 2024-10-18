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稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據

【明報專訊】《施政報告》提出房委會明年10月收緊公屋富戶政策，同時把居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五。身兼房委會主席的房屋局長何永賢昨透露，現時公屋富戶繳交1.5倍及兩倍租金屬偏低水平，未來可考慮調高至3倍，又認為4人家庭5倍月入限額為154,750元，相信足以負擔購買居屋，可研究調低至4倍，回復至公營房屋初心，協助低下階層。有立法會議員及公屋聯會均關注收緊政策或令公屋富戶數目明顯增加，當局需詳細交代調整租金及入息限額理據。

居屋綠表配額近年未用盡

翻查資料，多年來居屋綠表配額佔比由五成至八成不等，2014年綠白表比例六比四，之後2016至2019年維持五比五，其中2018及2019年綠表最終配額分配達52%和51%。2020年因回應白表強烈置業訴求，考慮到2020年推售綠置居4700個單位，房委會由該期居屋起把綠白表配額比例修訂為四比六，而該期、2022和2023年3期居屋的綠表四成配額均未能用盡，2023年甚至只耗用三成（見圖）。

何永賢昨於記者會稱，按目前公屋富戶政策，富戶只需交1.5倍半及兩倍租金，即約4000至5000元，屬偏低水平，與私人市場租金差距較大，局方暫已有調整富戶租金水平方向，有待與房委會商討，「（富戶租金）會不會倍半就變兩倍，兩倍變3倍呢？」

加綠表比例 鼓勵富戶「上進」

按富戶政策規定，富戶家庭入息超過現行公屋入息限額5倍須遷離。何永賢舉4人家庭為例，入息上限154,750元，相信他們足以負擔購買居屋及供樓支出，「係咪可以5倍變4倍呢？但我們需再研究住戶開支與入息比例數據」。房委會資料顯示，現時輪候公屋入息限額4人家庭為30,950元，4倍即123,800元。

何永賢又反問「係咪應該返番去成個公營房屋初心，就係幫助一啲低下階層嘅朋友」，當局透過收緊富戶政策及調整綠白表比例，鼓勵已變富戶的公屋戶「上進」，交回公屋資源予有需要者。

公屋聯會總幹事招國偉關注富戶入息限額下降幅度，或令被界定為富戶的數目大增，冀當局稍後交代具體數據及理據。他相信一併調整綠白表配額比例，是要令居屋可成為不欲被列入公屋富戶者的「旋轉門」。

梁文廣：倡設富戶儲蓄計劃

立法會議員兼房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，當局收緊富戶政策不應視作懲罰，應要鼓勵有能力公屋戶向上流動，促進單位流轉。他又說，何永賢提出4人家庭月入限額逾15萬元屬個別例子，因不少如屬姊弟等的非核心家庭，縱使月入貼近限額5倍，但日後各自組織家庭，促當局按個別情况考慮，並考慮設「公屋富戶儲蓄計劃」，將富戶額外租金儲起，未來作購買資助房屋用途。

明報記者

（2024年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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