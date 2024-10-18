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港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心

【明報專訊】港澳辦昨日刊出署名「港澳平」的文章，讚揚新一份《施政報告》「銳意改革、奮發進取、造福民眾」。文章提到，政府提出制定「簡樸房」標準，「穩定有序解決『劏房』這個老大難問題，得到市民充分肯定」。

文章表示，《施政報告》提出一系列新思路、新措施，反映強烈改革意識，引述評論指這反映中共二十屆三中全會提出進一步深化改革的要求，「展現出特區政府革新求變的決心和魄力」。文章認為社會普遍認同《施政報告》「方向明確、路徑清晰、舉措到位，針對性、集成性、前瞻性強」，為本港發展提供重要指引和遵循。

港澳辦主任夏寶龍2021年提出香港要告別劏房，文中指出政府以立法方式規管劏房，要求所有住宅分間單位改建成「簡樸房」，認為能穩定有序解決劏房問題。李家超前年發表首份施政報告後，港澳辦發言人回應讚揚「方向明確、思路清晰、措施有力」，有助增強市民對本港發展前景的信心。去年官方新華社則發文指施政報告「強化優勢、用好機會、補短板、化風險為施政方向」，獲各界高度評價。

外媒：報告少聚焦國安 重心移經濟

多家外媒報道施政報告，分析重心在於經濟發展。路透社引述李家超強調警惕國安風險，認為與過去兩年相比較少聚焦國安，形容施政重心已轉移至經濟發展。美聯社報道則以下調烈酒稅為題，稱本港完成中央的國安要求，正面臨經濟挑戰，政府期望藉此重振夜生活及飲食業。

（2024年施政報告）

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