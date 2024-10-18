被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由

明報記者

新思維立法會議員狄志遠昨引述今屆諾貝爾經濟學獎得主的研究稱，包容的制度對於國家繁榮至關重要，認為現時不少市民對社會缺乏歸屬感、社會參與積極度低，問會否擔心因而影響經濟發展。李家超答稱，建構關愛共融社會是其施政目標，認為本港是自由開放社會，亦引述菲沙研究所剛將香港評為「最自由經濟體」。李又以交通燈為例，稱自由需受公認的規則限制。

稱港被評「最自由經濟體」 批評化施政措施

李家超表示，政府樂意聆聽不同聲音，而每日都有反對意見，包括由媒體提出的，若他認為合理，就會改動政策。他又對狄志遠說：「我都經常聽到你有這些尖銳性的講法，你每日都講，歡迎你講，我們同事很樂意聽，媒體亦報道。」他強調社會有差異是正常，希望能求同存異。

多名議員關注《施政報告》的經濟及發展政策。民建聯劉國勳問到北部都會區發展的具體細節，包括對於政府成立營運試點產業園區的公司，會否制訂專屬法例、公司能否參與土地整合和發展等。李稱北都發展長達20年，需運用市場力量，若參考機管局模式，需處理法例問題，另一方向是制訂合作協議，並在其中釐定規則。至於營運模式，他說視乎「片區」面積和性質，政府將在今日記者會交代細節。他說即使某個「片區」從事科技發展，未必能直接採用如科學園的管理方式。

勞聯周小松關注何時交代為低收入市民代供強積金的方案及時間表，李回應稱勞福局正在研究安排，他將與局方商討。

（2024年施政報告）