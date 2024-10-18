明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：離譜／文：尚東美

【明報專訊】數字從來是記者大敵，稍一不慎就出錯。有時我們做大灣區題目，難免引用內地媒體及自媒體內容，但有時這些文章在數字上的粗心大意卻令人心寒。這次寫下來，當是給自己和同事的警戒。

先問一句，究竟廣州地鐵11號線有多少站？當中又有多少站可轉乘？網上一搜竟從不同媒體找到「32車站，轉乘站19個」、「32車站，轉乘站21個」、「32車站，轉乘站24個」、「31車站，轉乘站24個」、「31車站，轉乘站26個」、「32車站，轉乘站26個」、「32車站，轉乘站27個」7個版本！

先說總數，最新路線圖及廣州市民政局今年的車站名稱公告確是31個，但有數篇近月內媒報道配有正確路線圖，內文卻說32個站，還提及路線圖上不存在的田心村站。11號線最初規劃確是32個車站，只是去年田心村站被取消。其實肯花幾分鐘覆查就能發現圖文不符，偏偏幾篇報道搬字過紙，一起出錯。

轉乘站數字更混亂，19個、24個和27個的出處或佐證已無從稽考；維基百科列出則是21個；至於26個，筆者是從另一份不知出處的路線圖找到，多出5個站原來是預留給長期規劃的地鐵線，雖籠統也算轉乘站，惟嚴格而言遠期規劃有很多變數，或會調整路線、改站甚至整條取消，所以若要引用26個轉乘站，最好還是註明當中5個仍未落實。

令筆者感到離譜的是，哪怕有一人留意到車站總數不一又或願解釋清楚21個和26個轉乘站之別，就不會像現在流傳7個版本。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
稱今偏低 公屋富戶租金擬升至3倍 入息限額研5倍變4倍 公屋聯會促交代理據
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
話你知：富戶政策37年前推 最初只徵雙倍租
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
簡樸房面積不設上限 業主刑責倡囚兩年起
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
稱大宗商品港市佔只1% 李：花10年變30%將是「突破點」
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
新醫學院需錯位發展 避惡性競爭 盧寵茂：可收「第二學位」生開源 望吸全球學生
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
公私營醫療訂質素指標 舉例涵留院日數
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
盧寵茂：減烈酒稅屬經貿政策 控煙十招仍「可能」
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
應科大聯盟下月啓動 第二間「短期內」公布
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
認零售市道不佳 李：客變業界需改革 稱18區設「打卡點」促利用 業界倡准小販附近營業
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
夜繽紛網更新至6月 新近「柏麗美酒佳餚」未見載
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
被倡貼阿拉伯語告示 車隊憂譯錯盼政府供
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
科研者斥查問資助一年無回音 李：會了解
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
李：《旅業藍圖》責任尚在局方 工作組只輔助
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
被問市民乏歸屬感 稱政府每日聽反對意見 李家超：紅綠燈下擁最大自由
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
港澳辦文章讚《施政》展革新求變決心
控方：鏡騷懸吊設備實重是聲稱4.2倍 受聘康文署工程顧問曾確認無超重 頭場前一日檢查
控方：鏡騷懸吊設備實重是聲稱4.2倍 受聘康文署工程顧問曾確認無超重 頭場前一日檢查
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
認未曾問哪些參與者擁專業資格 康署經理：場館曾擬擺12吊船
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
無牌駕駛撞欄棄車逃 男警9罪判社服
《頭條》案通訊局上訴終院
《頭條》案通訊局上訴終院
英揆籲放黎智英 港：違法治
英揆籲放黎智英 港：違法治
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
餵安眠藥性侵6青年 兒童之家牧師囚6年半
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
馬逢國助理兼區議員 控13年前與女童性交
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
小巴左鏡掃頭 過路女子重創
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
理大展覽60年設計成果 入校參觀須登記
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心
【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是
【Emily】施政答問會 譚岳衡廣東話發言獲讚 郭玲麗倡發展考試旅遊 李家超：要實事求是
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】「維港同舟共遊」加推10場 涵獨木舟水上單車
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】李曾提解決劏房「新元素」 黃偉綸：內部討論唔講得
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】首返母校港大講課 林定國：興奮又緊張
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠
【Emily】美食嘉年華下周六開鑼 過百項優惠