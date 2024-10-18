灣區手記：離譜／文：尚東美

先問一句，究竟廣州地鐵11號線有多少站？當中又有多少站可轉乘？網上一搜竟從不同媒體找到「32車站，轉乘站19個」、「32車站，轉乘站21個」、「32車站，轉乘站24個」、「31車站，轉乘站24個」、「31車站，轉乘站26個」、「32車站，轉乘站26個」、「32車站，轉乘站27個」7個版本！

先說總數，最新路線圖及廣州市民政局今年的車站名稱公告確是31個，但有數篇近月內媒報道配有正確路線圖，內文卻說32個站，還提及路線圖上不存在的田心村站。11號線最初規劃確是32個車站，只是去年田心村站被取消。其實肯花幾分鐘覆查就能發現圖文不符，偏偏幾篇報道搬字過紙，一起出錯。

轉乘站數字更混亂，19個、24個和27個的出處或佐證已無從稽考；維基百科列出則是21個；至於26個，筆者是從另一份不知出處的路線圖找到，多出5個站原來是預留給長期規劃的地鐵線，雖籠統也算轉乘站，惟嚴格而言遠期規劃有很多變數，或會調整路線、改站甚至整條取消，所以若要引用26個轉乘站，最好還是註明當中5個仍未落實。

令筆者感到離譜的是，哪怕有一人留意到車站總數不一又或願解釋清楚21個和26個轉乘站之別，就不會像現在流傳7個版本。

文：尚東美