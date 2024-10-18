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潮行GBA：尋眾藝‧藝中尋 遊廣州人民藝術中心

【明報專訊】前身為廣州藝術博物院的廣州人民藝術中心上月24日開放。中心佔地面積2.03萬平方米，設有19個展覽館，除了書法、美術等傳統文藝，也設有動漫、電影為主題展區。此外，藝術中心本身也是藝術品，由中國工程院院士莫伯治主持設計，中心內的十二花神柱、中庭人造瀑布、圓柱形天井、不規則的旋轉樓梯等足見巧思，別具美感。

明報記者 司徒聰穎

廣州人民藝術中心位於廣州市越秀區麓湖路13號，前身是廣州藝術博物院，博物院去年4月1日閉館重修，並轉交廣州市文學藝術界聯合會管理。上月重開的藝術中心以「文藝工作者的溫馨家園、人民群眾的藝術殿堂、文化藝術的創新高地」為目標，盼成廣州文藝界的創作、交流、展示平台。

免費開放的藝術中心共設19個展館，分別涉及美術、書法、攝影、電影、動漫、民間文藝等範疇，除展覽外還設置多功能廳、專題展廳、創作空間、美育空間、閱讀空間、藝苑（中庭花園）等。為慶祝啓用，藝術中心近期將推出10多場展覽，其中「念念不忘——廣州市文聯典藏作品展」包羅200多名書畫名家的260多件作品，包括畫家黎雄才《幽蘭》、關山月《梅花》及藝術家錢君匋和劉開渠的墨寶等。

「時代脈動——百千萬工程數字民藝精品展」則以數碼藝術融合80多名民間文藝創作者的逾百件民藝精品，包括牙雕《五福臨門》、漫畫雕塑《畫壇之光》、黃埔民協的7米珠繡長卷《百年黃埔軍校全景圖》。其中最引人注目是玉雕豬手《得心應手》，逼真得可見豬皮毛孔細節。

「JC中外動漫藝術館」為常設展覽，收藏不少世界動漫名作、中國經典漫畫及當代原創動漫插畫等共約300件展品，包括《阿童木》、《天空之城》、《老夫子》、《多啦A夢》、《藍精靈》等動漫擺件、手繪、書籍、故事場景，以及動漫家的簽繪長廊，無論「80後」以至「2010後」都能找到童年回憶。「追光南國——廣州影視高光時刻展」則梳理廣州在中國電影史上的數十個「第一」，輔以經典海報、電影片段、器材道具等。

藝術中心由建築設計師、中國工程院院士莫伯治主持設計，莫伯治舊作包括白天鵝賓館、西漢南越王墓博物館等。中心正中央為戶外中庭花園，建有十二花神柱，地下一層設人造瀑布，池內養錦鯉；中心內充滿幾何感的圓柱形天井帶來獨特視覺體驗，俯視可見內部圓形天井層層疊加，仰望則見「天圓地方」的中國古代天體觀，盡見巧思。此外，不規則的旋轉樓梯、超大落地窗、紅色拱門等也是打卡點。

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