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港聞二

5人涉洗錢16億被捕 揭串通銀行經理避查

【明報專訊】海關去年搗破找換店涉6億元洗黑錢案，拘捕主腦及找換店合規主任；跟進調查後，該主任涉操控另外兩人利用空殼公司洗黑錢，並揭發有銀行客戶關係經理串通團伙，涉嫌協助規避銀行對客戶的交易審查，洗黑錢約16億元，再拘捕3人，共拉5人。海關表示就有銀行職員涉案，已通報金管局，會配合局方跟進。海關檢走被捕者手機調查，將循他們背景、資金流向等方向調查資金來源。

查找換店洗錢案 搗洗錢空殼公司

日前被捕3男子年齡介乎34至71歲，包括兩前公司董事及銀行職員，連同主腦及主任共5人被捕。海關財富調查科調查主任區穎璋說，2020年8月至去年10月期間，兩董事開設兩間聲稱從事手機程式設計及資訊科技空殼公司，在6間銀行開設23個戶口；惟公司沒業務地址，亦沒稅務申報紀錄。兩被捕董事報稱為涉案找換店職員及兼職保安，但公司戶口3年內交易額達16億元，涉逾4000宗可疑交易，與董事及公司財務背景不符；同時資金到戶後會在同日或數日內轉走，單日交易達32次，單日最高出、入帳金額達5200萬及4800萬元，相關交易為主任背後操作。

調查所得，銀行客戶經理與主任相識，串通協助開戶及規避監管，包括提示「點樣執靚公司紀錄以符合銀行開戶審查」及應對審查。海關前日及昨日突擊搜查5住宅單位及1商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢共拘捕5人。金管局發言人昨表示已知悉事件，會採取適當跟進行動。翻查資料，海關去年10月搗破一間涉嫌洗黑錢找換店，拘捕4人，當中3人為姊弟；調查後相信涉案集團於2021年1月至2023年7月洗黑錢逾6億元。

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