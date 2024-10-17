5人涉洗錢16億被捕 揭串通銀行經理避查

查找換店洗錢案 搗洗錢空殼公司

日前被捕3男子年齡介乎34至71歲，包括兩前公司董事及銀行職員，連同主腦及主任共5人被捕。海關財富調查科調查主任區穎璋說，2020年8月至去年10月期間，兩董事開設兩間聲稱從事手機程式設計及資訊科技空殼公司，在6間銀行開設23個戶口；惟公司沒業務地址，亦沒稅務申報紀錄。兩被捕董事報稱為涉案找換店職員及兼職保安，但公司戶口3年內交易額達16億元，涉逾4000宗可疑交易，與董事及公司財務背景不符；同時資金到戶後會在同日或數日內轉走，單日交易達32次，單日最高出、入帳金額達5200萬及4800萬元，相關交易為主任背後操作。

調查所得，銀行客戶經理與主任相識，串通協助開戶及規避監管，包括提示「點樣執靚公司紀錄以符合銀行開戶審查」及應對審查。海關前日及昨日突擊搜查5住宅單位及1商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢共拘捕5人。金管局發言人昨表示已知悉事件，會採取適當跟進行動。翻查資料，海關去年10月搗破一間涉嫌洗黑錢找換店，拘捕4人，當中3人為姊弟；調查後相信涉案集團於2021年1月至2023年7月洗黑錢逾6億元。