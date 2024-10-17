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潑水節襲擊案3男罪成 官：超越可接受行為標準

【明報專訊】3名男子涉於九龍城潑水節向警員及無綫電視記者射水，受審後昨日在九龍城裁判法院被裁定襲警及普通襲擊共6罪罪成。裁判官陳志輝稱，沒忽視潑水或真是給予他人祝福，但被告超越潑水節可接受的行為標準，跟隨別人及射到事主眼鼻是懷有犯罪目的並一同行事，屬蓄意射水施加非法武力，「非嬉戲玩吓」。被告須還押至11月1日判刑，以候索閱背景及社服令報告，陳官明言一般會判監。

指蓄意非嬉戲 還押候判

被告分別為的士司機曾維誠（26歲）、文員葉嘉健（26歲）及紮鐵工人袁子健（32歲），同被控於去年4月9日在城南道襲擊3名警員及兩名記者；曾、袁被控襲擊一名攝影師。陳官信納各事主作供指遭被告們射水，攝影師亦被肘撞肩膊。辯方爭議被告行為是否令事主憂慮人身安全受威脅。

對於唯一自辯的袁子健供稱不知記者當時在工作，陳官反駁指袁提到向鏡頭射水可加強拍攝效果，知道他們拍攝。對於袁自辯稱他手持的水槍一時射出水柱、一時射出水霧，但在錄影會面說水槍無水出，陳官在裁決時認為他沒道出事實真相。另外，袁稱他在IVE畢業，以為記者雨衣的「PRESS（記者）」字樣是「PASS（及格）」，陳官稱難以想像袁不懂這個字，因其不合理而拒納證供。

陳官續說，3名軍裝輔警明顯不是參與者，即使他們臉上有白色粉末、頸掛花圈，亦只在場當值，他們沒拿水槍等玩樂。陳官表示，當時有輔警舉手示意阻止射水，並擔心對方不友善及引來仿效而走開，仍遭被告追上；輔警沒即時匯報可能是不了解法律；至於記者用手擋格及「擰歪面」，可見不願被射水。

【案件編號：KCCC 2666/23】

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