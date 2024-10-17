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涉助蔡天鳳前夫潛逃漢 稱花光積蓄申免費律師 官批屢轉律師拖延 對另一被告不公

【明報專訊】譚仔創辦人的媳婦蔡天鳳被殺碎屍案，前夫鄺港智一家4人被控謀殺等罪，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助鄺港智潛逃澳門，被改控串謀妨害司法公正罪，昨日在九龍城裁判法院再訊。林舜庭上哽咽說他花光積蓄，欲申請當值律師代表，署理主任裁判官高偉雄3次短暫休庭讓他查詢手續，並批評他屢轉律師耗掉金錢，拖延多時亦對另一被告不公，最終「勉為其難」押後案件至12月作審前覆核，讓林申請當值律師。

官稱「勉為其難」准最後一次押後

本案被告為林舜（42歲，遊艇公司男職員）及潘巧賢（30歲，無業女子）。控方甫開庭交代，原本與林舜的辯方律師差不多簽妥承認事實，但前日方知林舜將親自行事，目前安排審訊有困難，需時先弄清楚爭議事項。裁判官確認林舜在審訊不會有法律代表，遂押後案件讓雙方商討。

其後林舜親自告訴裁判官他花光金錢，問是否可尋求免費的當值律師代表。於是裁判官再度押後，讓林舜到辦事處查詢是否符合入息審查。

林舜查問後稱，若獲批申請則需8星期處理，裁判官直指林「拖咗咁耐」，轉了3次律師樓，「使晒啲錢係你自己問題」。林哽咽稱第一次發生此事，其父母有長期病，已耗盡積蓄，又謂「唔想害自己屋企人」。裁判官指林不斷押後對潘巧賢都「好唔公平」，潘也要支付律師費，指示林立即到附近銀行索取月結單申請。

林舜返回法庭稱即日可提交月結單申請，當值律師方面稱初步了解他合乎資格。控方與代表潘巧賢的辯方律師討論後說，若不用向法庭證明證物鏈等議題，預計需5至6日審期。裁判官表示為對被告公平起見，而且本案無可能分拆審訊，最終「無可奈何」、「勉為其難」批准最後一次押後，好讓林舜用法律代表，下令林於10月22日個別提訊以澄清律師事宜，二人於12月4日審前覆核。

【案件編號：KCCC1111/24】

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