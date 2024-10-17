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活在灣區：廣州取消限購 一手回暖較二手快

【明報專訊】市場期待中央推出更多刺激樓市措施，廣州終在9月30日起取消居民買房各項限購。在取消限購後，廣州新樓銷售氣氛瞬間活躍起來。措施推出10多日來，全市一手住宅認購數量達6687套，是去年同期的2.37倍，二手住宅網簽3771套，按年增長23%。一手物業樓價立即見起色，二手市場情况較慢熱（見圖）。

明報記者 龍彩霞

上月當廣州政府全面開放限購——解除各項房屋購買的限購政策，不再審核購房者資格，不再限制購房套數。除此之外，房貸利率下調至最低2.9厘，全國層面統一首兩套物業最高可承做八成半按揭，購房門檻大大降低，為市場氣氛帶來強勁的提振，有利於增加首置及換樓買家的意願，亦刺激部分投資客戶。新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示：「受惠於上述各項新政策，港人限購鬆綁，十一國慶黃金周首日，廣州各大重點樓盤項目迎來熱銷盛况，樓市利好政策陸續出台，為廣州樓市注入了強勁的動力，使得眾多買家紛紛湧入市場，積極尋找心儀的房屋。新地在廣州南站的新盤，除了本地客戶外，有不少來自香港及其他城市，到訪人數激增300%。由此可見，新政策落地對廣州樓市意義重大，市場重拾信心，激活自用及投資者的購買意願，廣州作為一線城市，樓市正逐步向好，量價齊升。」

國慶一手7天認購量超前兩月

廣州的房地產市場一直受調控政策影響。此次政策的放寬，無疑會對廣州樓市產生深遠的影響。據內地貝殼平台顯示，國慶期間全市一手住宅總認購量達5855套，認購面積約61萬平方米，7天的認購量超過今年8月、9月全市一手住宅單月網簽面積。國慶後市場熱度有所降溫，但仍維持在高位交易。連總價上千萬的豪宅項目，也開始見需求。二手市場業主見市場氣氛改善也開始提價，以貝殼公布數據顯示，4月時每日錄得業主加價物業約120套左右，在9月30日加價物業數量高達516套，創今年以來新高，可見二手業主對物業市場漸見信心。業主對物業市場有信心外，買家也見踴躍入市。9月30日至10月4日，貝殼平台錄得成交宗數達617套房，平均每天成交124套。跟新政策前的5天比，小幅漲了12%。要是跟去年同期比較，升幅更達128.5%。貝殼銷售市佔率約介乎20%至30%。中信証券表示，自9月以來，政府推出了一系列政策措施，旨在促進房地產市場穩定。這些政策包括降低首付比例、降低房貸利率、增加公積金貸款額度等。這些措施已經取得了初步成果。

中信証券：措施取得初步成果

隨着樓市政策放寬，市場需求預計將顯著增加。這不僅包括剛需族，還包括改善型需求和投資需求。更多的家庭將考慮購房，進一步推動成交量的上升。市場需求的增加可能會對房價產生影響。部分專家預測，短期內房價可能會出現小幅上漲，尤其是在熱門地段。長期來看，價格能否穩定仍需觀察市場的供需平衡。政策的放寬將有助提升市場整體信心。買家在面對利好政策時，會更積極地置業，這對整個市場的活力提升有幫助。隨着市場回暖，開發商的信心也會隨之提高。許多開發商可能會加快項目推盤速度，推出新的樓盤滿足市場需求。

天河越秀價格保持高位

廣州房價在經歷了一段時間的調整後，整體趨勢有穩中見升的態勢。部分熱門區域，如天河和越秀區，仍然保持在較高的價格水平。政府仍在通過土地供應和信貸政策來穩定市場，防止房價過快上漲。剛需族和改善型需求持續支持房市，尤其是在教育、交通便利的區域。目前廣州房價整體呈現穩中有升的趨勢，但具體情况可能隨着政策改變和市場動態而出現變化。隨着限購政策的解除，未來市場走向將更受關注，短期內可能會出現小幅上漲。

[活在灣區]

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