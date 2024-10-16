9個月22婚宴投訴 有場地涉收訂後擅轉裝修

投訴人陳先生今年2月參加由商戶舉辦的婚宴場地開放日，職員稱該場地明年1月前不會有任何裝修及改動，陳簽訂合約並繳付五成費用約13萬元訂金。不過，陳6月初收到通知指場地同月底會大翻新，陳及後再訪場地發現裝修風格與之前有極大差異，要求退回已繳訂金及索償損失，惟該商戶無回覆，遂向消委會投訴。經介入後，商戶願全額退款，亦願就索償額外損失直接商議。

另一投訴人王先生選購一家商戶的自助餐婚宴套餐，商戶分別提供午宴及晚宴時段，王選用晚宴時段即下午5時至晚上10時半，並付兩期共5萬元按金，直至繳付第3期時，職員問王打算選擇哪兩小時作用餐時段，王指合約列明晚宴時段為自助餐服務時間 （Time of serving），但職員稱下午5時至晚上10時半只是租場時間。

個案：自助餐非全時段供應

王向消委會投訴後，商戶解釋為免用餐時間影響婚禮及食物衛生和質素，一般只提供兩小時自助餐，經調停後商戶將食物供應時間改為整段晚宴時段。

（消委報告）