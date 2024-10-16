測試17款維他命C護膚品成分 7含可致敏香料 MISSHA美容液無維他命 消委轉介海關

17款樣本主要購自百貨公司、零售店及美容用品專門店，價格由101元至1580元不等，每毫升或每克售價介乎3.4元至52.7元，相差逾14倍。12款產品有在包裝標示所聲稱的維他命C（又稱抗壞血酸）濃度，由6%至15.2%不等。

10產品濃度低於聲稱

測試結果發現，當中10款檢出的維他命C濃度較標示低0.2至6百分點，包括標示有12.5%維他Ｃ（產品聲稱含10.5%抗壞血酸以及2%維他命C）的美國「『Kiehl's』Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate」樣本，消委測試抗壞血酸實際濃度只有4.5%。

消委會表示，根據海外研究報告，介乎10%至20%濃度的維他命C較為穩定，容易穿透皮膚以達至美白淡斑等效果。測試顯示，有5款樣本檢出的維他命C濃度介乎11%至13%，另有4款接近10%，屬理想範圍。

最平最貴兩款同獲5星總分

性價比方面，測試顯示售價最高與最低的樣本均獲最高5星總評分，分別為售1580元的法國「SkinCeuticals」及售101元的加拿大「The Ordinary」樣本，檢出的維他命C濃度分別是13%及7.8%。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，維他命C在高溫、空氣和光線中不穩定，容易因氧化而變質，建議消費者考慮選擇容量較小和茶色玻璃瓶包裝的產品。

明報記者

（消委報告）