灣區熱搜：微短劇遍地開花 橫店也要「豎」起來

料2027市場規模破千億

為電視劇和電影提供各類拍攝場地而聞名的浙江橫店，在微短劇熱潮下也愈來愈多用手機拍攝的微短劇組進場，因而被戲稱「橫店變豎店」。橫店希望抓住這個「豎起來」的商機，去年6月租出當地半傍山村一幢閒置的綜合樓，搖身變為微短劇拍攝基地，涵蓋辦公室、醫院、別墅、廢棄工地等16個現代劇拍攝場景。今年7月，浙江橫店影視產業實驗區成立20周年新聞發布會上，東陽市委常委、橫店影視文化產業集聚區黨工委副書記盧旭萍表示：「我們將加強微短劇導演、編劇、演員等專業人才的培養，通過舉辦專業培訓、設立創作基金等方式，為從業者提供廣闊的發展空間和展示平台。」

增監管 微信下架479部「粗俗」劇

現時上海、鄭州等城市也有微短劇拍攝基地，佛山今年6月亦推出政策，資助符合條件的網絡微短劇、劇目、拍攝基地等。另一方面，微短劇在火爆的同時，也因缺乏相應的行業標準和監管而良莠不齊，引來當局關注。國家廣電總局早前要求從6月1日起未經審核且備案的微短劇不得上網傳播；今年9月，微信公眾平台一口氣下架479部「內容粗俗」的微短劇，涉及46個違規微信小程序。