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灣區熱搜：灣區首個微短劇基地 日常場景盡攬 東莞豎店上秒在醫院 下秒拍警局

【明報專訊】浙江的橫店影視基地相信大家並不陌生，而在東莞最近也開了一間叫「豎店」的影視製作場所。雖然「橫豎都是拍戲」，不過這間豎店短劇基地是專門用來拍攝近年內地流行的微短劇，即每集時長不超過15分鐘，以流動裝置為播放平台的短片。豎店提供的拍攝場景豐富，醫院、警察局、豪宅等應有盡有。

明報記者 司徒聰穎

豎店短劇基地位於東莞市南城街道凱達科技設計中心，是大灣區首個專為微短劇度身訂做的綜合影視製作基地，今年7月29日正式開業，至10月1日已有14部短劇在此拍攝。豎店共分3期，現時開放使用的一期佔地總面積逾萬平方米，其中8000平方米是微短劇拍攝場景。

設「霸道總裁」辦公室民居髮廊

進入基地，首先會看到模擬酒店宴會廳的裝潢，有超大落地窗、大理石地磚鋪面、紅色大圓桌，充滿喜慶氛圍；緊接是總裁辦公室，裝修風格以黑、白、灰及木質家具為主，符合短劇常見的「霸道總裁」風格。不同場景緊密相連，上一秒還在總裁辦公室，下一秒就進入警察局、審訊室、監獄。

流量停滯 盼為旗下主播闢出路

場景設計也力求細緻，例如模擬醫院的走廊、手術室、診斷室、病房，就連取藥處的深綠色桌椅場景也有。從學校課室出來，隔壁就是學生宿舍；既有擺放着「祖傳紅木桌椅」的普通民居，亦有歐式三房一廳單位，還有高檔商場、酒吧、理髮店、中醫館、法庭等各類場景。

此外，基地設置綠幕、白幕場地，可拍攝特效和廣告片，亦融合周邊的公園及商場，如東莞市植物園、東莞中心廣場、莞香印巷、南城市民花園等作為外景拍攝地。

豎店創始人歐陽傑表示自己經營MCN機構（為網紅和自媒體提供內容策劃、宣傳推廣、粉絲管理、簽約代理等服務的公司），希望為旗下2000名主播及網紅找出路，「之前流行的拍攝段子（例如笑話、幽默評論）已不漲流量了，內容也很同質化，我就想把一些優秀的主播培養成演短劇的演員，給他們帶來新的流量」。綜觀全國各地，歐陽傑發現南方沒有一個專門拍攝短劇的地方，於是創辦了豎店。選址東莞，因人工、生活等成本都較深圳和廣州低，交通也便利。

日租5000元 將提供臨記

談及基地的名字，歐陽傑笑言豎店乍聽有種「碰瓷（蹭對方熱度）」橫店的感覺，但實際上是因為手機屏幕是豎屏，用手機拍和看短劇也是豎着，與電視電影的橫屏播放不同。

目前豎店的收費大概每天5000元人民幣，並根據劇組的拍攝時間和數量提供折扣，「電費水費等全包，若劇組要拍3部劇，可能拍25天左右，價格還會再優惠一些」，歐陽傑稱，豎店仍在不斷完善配套設施，接下來還會提供「臨記」，也會和影視專業學校合作。

相關字詞﹕大灣區

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