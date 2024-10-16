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兩警長涉瞞債申延退休 騙「遮仔會」59萬貸款

【明報專訊】廉署昨起訴兩名警長，涉在申請延遲退休時隱瞞個人債務，及多次詐騙警方儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）貸款共逾59萬元。兩人各被控1項「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」，另分別被控6項及1項欺詐罪。被告獲准保釋，明日（17日）在西九龍裁判法院答辯。

兩人共控9罪 准保釋

被告是52歲警長關家俊及48歲前警長林江龍，廉署早前接獲投訴後調查，發現兩人於2021年4月，分別向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，但涉在申報表格上訛稱並無任何未償還債務，及當時從未受「個人自願安排」所規限（即與債權人訂立具法律效力的還款協議）。惟兩人當時各自尚欠財務公司及儲蓄互助社債務約45萬元及24萬元，亦涉隱瞞曾受「個人自願安排」所規限。

另外，關家俊於2018至2022年期間，曾多次向儲蓄互助社申請貸款，其中5次申請涉虛報自己無向其他銀行或財務機構貸款；申請第6筆貸款時，他亦涉訛稱每月只須償還6500元債務，但實際上須向財務公司還款1.3萬元。廉署指被告六度申請後，共獲儲蓄互助社批出共逾53萬元貸款，惟他當時尚欠一間財務公司約34萬至62萬元不等。

林江龍則涉於2018年7月，向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約6.2萬元貸款。

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