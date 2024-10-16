指建行高層七度性騷擾 韓籍女准押後呈證人供辭

根據入稟狀，申索人姓Park，去年2月入職建行，職級為助理副總裁；被告黎敬倫是建行（亞洲）交易銀行部總經理及主管。申索人一方昨指出，答辯方今年9月30日才披露300多頁涉案文件，遂向法庭申請傳票，以寬延存檔證人供辭期限28天，以待存檔申索人及其弟弟和兩名友人的供辭。

被告一方提出反對，稱被告方已完成處理11人的供辭，「對他們（申索人一方）需要更多時間感驚訝」；又指被告因本案承受極大偏見和輿論影響，不希望案件押後。法官梁國安聽罷陳辭稱，今次是申索人首次申請寬延，決定批准申索人延遲28日呈交證人供辭，同時要求申索人支付今堂訟費。

被告反對指承受輿論影響

入稟狀提及，申索人曾遭黎敬倫7次性騷擾，包括在會議期間被對方用手探入短裙內觸碰大腿。申索人指自己曾因害怕丟掉工作而啞忍，至最後一次被摸臀部時指摘上司，惟對方卻假裝無事發生。申索人表示事後被安排苦差，兩個月後更被公司以工作表現差劣為由解僱，遂控告前上司違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉及賠償。

【案件編號：DCEO 7/24】