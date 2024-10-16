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港聞

港聞二

國慶旅客八達通消費億元 按年增三成 餐飲小店佔同業四成交易

【明報專訊】八達通昨公布國慶黃金周內地訪客消費數據，10月1至7日期間，旅客使用八達通共錄得1億港元交易額，較去年同期升三成。其中旅客版手機八達通的使用量增加，活躍用戶為去年同期3倍，整體消費金額為去年4倍，人均零售消費額按年上升近三成。八達通相信隨旅遊業繼續復蘇，未來交易額續升。

旅客手機過帳飈3倍

北上銀聯二維碼用量增五成

八達通營業及市務總監李玉兒昨表示，旅客消費項目中，餐飲消費佔總交易額四成，當中近四成來自地區餐飲小店，反映訪港旅客消費模式正在轉變，愛光顧本地小店。除了內地客訪港，李玉兒稱，黃金周期間亦見港人北上熱潮，八達通銀聯二維碼使用量較去年同期增長五成；今年初推出的八達通全國通卡至今已售出逾6萬張，累計使用金額達4000萬港元。

被問微信、支付寶等內地客慣用支付平台近年在港覆蓋率上升，旅客來港後有何誘因轉用八達通，李表示出示二維碼支付需時，八達通則一拍即付，速度較快。李又認為八達通在交通工具覆蓋最廣，零售商戶覆蓋率亦高，很多本地商戶都提供八達通支付，相信對愛在本地小店消費的內地客有競爭力。

她補充，今年初以來已有逾1000萬訪港旅客使用實體或手機八達通，餐飲為其中一個最高需求類別，未來八達通盼重點滲透餐飲業，特別是冰室、茶餐廳等。

特首李家超昨出席行政會議前見記者亦提及國慶黃金周，其間共122萬內地客訪港，較去年同期增27%，而半價電影票活動吸引近19萬人次入場，較去年增22%；康文署博物館及藝術場地免費開放亦吸引6萬訪客；另有443萬人使用各交通工具優惠。餐飲方面，他引述香港餐飲聯業協會數字，黃金周期間營業額達20億元，按年升5%，形容黃金周「洋溢幸福與歡樂」。

樂悠節擬每年辦

樂悠咭研綁定手機

另外，八達通早前於8月28日至9月10日期間，推出首屆「8．28樂悠節」，李玉兒稱兩周內有近200萬樂悠咭用戶出行及消費，總金額逾8億元，參與提供優惠的商戶消費金額及宗數各增五成，最高單卡消費達2萬元。她說，八達通擬未來每年舉行樂悠節，以刺激本地經濟；又透露正與政府研究讓樂悠咭可如八達通般加入手機，雙方曾討論技術因素，反應正面，有具體消息會再公布。

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