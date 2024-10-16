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港聞

港聞二

衝燈睇唔到單車 漢認危駕撞少年

【明報專訊】六旬退休漢去年5月駕駛私家車沿大埔公路元洲仔段行駛，撞倒一名推單車橫過馬路的13歲少年，導致少年右腳骨折。事隔一年半，被告昨於西九龍法院（暫代區域法院）承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。法官下令他還押至12月10日判刑，以待索取傷者進一步醫療報告。根據案情，被告事後稱「睇唔到有架單車」， 不知單車從哪方向出現。

案情指出，麥姓事主去年5月6日晚上10時推單車過馬路，行人交通燈顯示為綠燈。被告王本方（62歲）駕車駛向吐露港公路方向，在違反交通燈號的情况下駛進行人過路處，將事主撞跌地上。警方接報到場，將事主送往威爾斯親王醫院。沒有警誡下，被告表示自己聚餐後回家，「去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞倒佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」，又稱車輛無機件故障。

事主骨折腦傷入院3月

情緒問題續需治療

根據案情，涉事路段車速限制為每小時50公里，法證專家檢視車輛行車記錄儀發現，被告駕駛車速為每小時61至67公里，驗車主任確認車輛不涉故障。事主先後被送往急症室和兒童深切治療部診治，被發現右枕骨輕微凹陷骨折、深層硬腦膜有17毫米厚、右顳葉有少於1厘米的腦挫傷、肺擴張不全等。此外，事主腳部近端脛骨及近端腓骨骨折，獲醫院提供兩側足踝靜態矯形器，去年8月出院。

事主去年10月起接受醫院臨牀心理學服務科治療，至今仍接受兒童心理精神科和腦神 經臨牀心理等診治。事主因交通意外受傷出現情緒問題，意外亦影響他走路、運動和小便等。

【案件編號：DCCC 39/24】

相關字詞﹕區域法院 單車意外 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害

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