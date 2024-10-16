三跑飛機救援演習 模擬機身碰撞跑道

機管局稱，演習昨日凌晨2時至上午6時舉行，模擬國泰航空一架載有120人的離港客機在中跑道滑行時突然中止起飛，飛機煞停期間，主起落架塌下，機身與跑道碰撞後右邊引擎起火。航空交通管制指揮塔人員立即啟動失事警報，機管局啟動機場緊急應變中心。消防處及警務處等緊急應變部門則迅速到場滅火、救援、運送傷者及展開其他支援行動。

機管局表示，演習亦模擬受傷旅客及機組人員獲救後被送往4間公立醫院；無受傷旅客則被送往機場的旅客接待中心，辦理入境及海關手續後，再送往為演習而設、位於機場的親友接待中心。

演習同時包括模擬聯合記者會，由機管局聯同民航意外調查機構、國泰、消防處及警務處舉行，交代事故詳情及救援情况，逾20名來自本地6間大學的學生扮演記者採訪。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今次演習測試和熟習在三跑運作下，於重新配置的中跑道處理飛機事故的緊急程序及應變準備，為三跑全面運作做準備。

局方稱機場每年舉行逾100次演習、練習及培訓講座，並為三跑系統運作額外增加50次演習，涵蓋惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衛生及保安事故等應變場面。