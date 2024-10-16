社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任

【明報專訊】經修例改組的社工註冊局12月14日將舉辦首次選舉選出8名社工，當選者均須宣誓，提名期昨日結束。香港社會工作者總工會確認不會派人參選，主因是註冊局組成不符社總價值取向。改制後唯一留任的註冊局民選成員、前學民思潮成員黎汶洛則稱因個人工作的工作量增加，不尋求連任。另外，社署社工梁建雄及工聯會轄下香港社工及福利人員工會副主席陳義飛則表示已報名參選。
明報記者 陳柔雅
註冊局改制後民選成員維持8人，但民選成員佔註冊局比例減至不足三成，同時引入全體成員宣誓規定，外界關注民主派社工今次會否參選。社總過往曾派員參選，包括與組織「社工復興運動」組成8人團隊，於2018年底選舉全取8席。社總會長張志偉回覆本報確認社總今年不會派人參選，「主要是註冊局的組成不符社總的價值取向」。
參選社署社工：冀推專科登記制
社會福利署社工總工會主席梁建雄曾任兩屆註冊局成員，於上次選舉落敗。他說已報名參選，稱自己作為舊委員熟悉機制，曾有份推動自願進修計劃，另曾想推動社工專科登記制度。梁希望利用相關經驗和知識，在推動社工持續進修方面貢獻，提升社工專業，自言能從前線角度與註冊局討論，「令件事更貼合業界同工需要」。
梁建雄希望引入社工專科登記制度。他舉例社工倘有6年長者服務經驗，且符合每年長者服務指定進修時數，可透過註冊局網上平台自願登記成為專科長者服務社工。
香港社工及福利人員工會副主席、新家園協會香港服務總監陳義飛過往曾參選但落敗。他說今次已報名，並強調以個人名義參選，有數個目標，包括完善處理違法社工的紀律程序，因過往註冊局部分決定引起社會爭議並被質疑太政治化。他希望提升社工專業形象和水平，並冀推動社工持續進修和社工分科制度，從而保障和令服務使用者得益。
黎：個人工作增加
曾以7人「開明派」團隊出戰並當選現屆註冊局成員的黎汶洛，是註冊局改組後唯一留任民選成員。他稱今次不會參選，主要因為個人工作上有些變化，工作量增加。
根據選舉日程表，註冊局將於本月22日或之前確定及公布合資格候選人名單。當選民選成員任期為明年1月16日至2028年1月15日。