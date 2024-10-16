社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任

明報記者 陳柔雅

註冊局改制後民選成員維持8人，但民選成員佔註冊局比例減至不足三成，同時引入全體成員宣誓規定，外界關注民主派社工今次會否參選。社總過往曾派員參選，包括與組織「社工復興運動」組成8人團隊，於2018年底選舉全取8席。社總會長張志偉回覆本報確認社總今年不會派人參選，「主要是註冊局的組成不符社總的價值取向」。

參選社署社工：冀推專科登記制

社會福利署社工總工會主席梁建雄曾任兩屆註冊局成員，於上次選舉落敗。他說已報名參選，稱自己作為舊委員熟悉機制，曾有份推動自願進修計劃，另曾想推動社工專科登記制度。梁希望利用相關經驗和知識，在推動社工持續進修方面貢獻，提升社工專業，自言能從前線角度與註冊局討論，「令件事更貼合業界同工需要」。

梁建雄希望引入社工專科登記制度。他舉例社工倘有6年長者服務經驗，且符合每年長者服務指定進修時數，可透過註冊局網上平台自願登記成為專科長者服務社工。

香港社工及福利人員工會副主席、新家園協會香港服務總監陳義飛過往曾參選但落敗。他說今次已報名，並強調以個人名義參選，有數個目標，包括完善處理違法社工的紀律程序，因過往註冊局部分決定引起社會爭議並被質疑太政治化。他希望提升社工專業形象和水平，並冀推動社工持續進修和社工分科制度，從而保障和令服務使用者得益。

黎：個人工作增加

曾以7人「開明派」團隊出戰並當選現屆註冊局成員的黎汶洛，是註冊局改組後唯一留任民選成員。他稱今次不會參選，主要因為個人工作上有些變化，工作量增加。

根據選舉日程表，註冊局將於本月22日或之前確定及公布合資格候選人名單。當選民選成員任期為明年1月16日至2028年1月15日。