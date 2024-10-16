友利冰室6員工追薪得直 冀申破欠基金

7名申索人文耀軒、鄺子恒、蘇婉萍、劉君慶、黃家聲、高珮茵和張海富，分別曾任友利冰室廚房主管、廚師和樓面侍應。根據申索書，各人月薪介乎1萬至2.5萬元不等，入稟追討欠薪、代通知金和有薪年假補償。被告友利冰室有限公司昨無派代表到庭。

審裁官黃敏妮將蘇婉萍的案件押後，以待補交文件，昨處理其餘6名申索人的案件。6人供稱在不同時段入職友利冰室，從報章得知老闆莊俊鵬離港。其後餐廳物資耗盡和結業，老闆近一至兩個月沒有支薪。

審裁官聽畢表示，友利冰室一方缺席聆訊，無就申索人的證供抗辯，裁定本案申索得直。審裁官下令友利冰室支付欠薪11.5萬元、代通知金6.2萬元和年假補償1.56萬元，合共逾19.2萬元。

申索人黃家聲在庭外表示，本案是最後一批友利冰室追薪案，員工大多是「手停口停」的基層，不知道賠償何時到手。他稱不期望老闆回港承擔責任，只望盡快取回欠薪。

【案件編號：LBTC 3455、3482/24等】