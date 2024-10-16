9猴亡 李家超：首要圍堵管控找死因

康文署：異常猴現况穩 9屍交漁署化驗

李家超昨早出席行政會議前，回應猴子集體死亡事件，指有關園區已被圍封及消毒清潔，但要繼續監察，而工作人員亦一定要做好自己的防禦工作，穿戴適當保護裝備。他稱，文體旅局長在此事上積極指揮和統籌，如有任何消息將盡早公布。

動植物公園本周日及周一分別有8隻和1隻猴子死亡，包括3隻屬極危物種的棉頂狨猴、4隻白面僧面猴，白臀長尾猴及松鼠猴各1隻，另有一隻白臀長尾猴被發現活動反應及食慾異常。康文署回覆本報表示，已將9隻動物屍體樣本送交漁護署化驗，相關部門正全力加快工作，該署正等待化驗結果，會視乎結果以決定跟進工作，並會盡早向市民公布。至於該隻白臀長尾猴，本周日已被移離原居籠舍以便加強觀察，現况穩定。

訪客可遠觀籠舍 職員餵飼時猿猴無異樣

記者昨到公園觀察，哺乳類動物區範圍繼續封閉，訪客僅可離遠觀望住有4隻紅頰黑猿和兩隻白臀長尾猿的籠舍，有保安員在附近駐守；昨早有穿著保護衣的職員從被封區域進入籠中餵飼，將香蕉拋給猴子，並放下蘋果、橙等各類蔬果，籠內猿猴未見異樣；記者發現一個應為環尾狐猴和領狐猴居住的籠中，未見環尾狐猴蹤迹，其介紹板被白紙覆蓋。康文署回應稱，因應場地運作需要，包括清潔籠舍及協調動物生活習性等情况，園方會不時將動物調遷至園內合適的籠舍飼養，園方會適時更新告示牌資訊。

不見環尾狐猴 康文署：按需要定期遷舍

居於公園附近的鄧氏夫婦每日都會經過公園，鄧先生表示，之前未見過有人投餵猴子，亦無察覺涉事猴子離世前有異樣，形容牠們平時很活潑。與同學路過順道遊覽公園的碩士生李小姐表示，對於園內有9隻猴子死亡感驚訝，擔心涉及細菌感染或被傳染，但知悉公園其他園區仍開放，決定繼續遊覽。