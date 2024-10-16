繁殖場50東部箱龜被盜 稱值500萬 屬二級瀕危 3黑衣賊爆門5分鐘掠走

專家指須持牌管有 店家料同行所為

現場是德士古道隆盛工廠大廈。昨早10時許，警方接報指上址一單位大門被撬開，內有搜掠痕迹，經初步點算發現50隻寵物龜不翼而飛。現場所見，單位大門鎖頭損毁，單位內有大量裝修材料，其中一個分隔房間放有玻璃展示櫃，以及多個膠箱，飼養多隻龜。負責人陳先生向本報透露，被盜的是東部箱龜，估計賊人是同行。

學者：視年齡花紋 每隻值數千至數萬

據悉上址是一個持牌的烏龜繁殖場。事主凌晨約兩時檢查妥當後離開單位，至昨早大約10時返回上址時，發現單位遭人爆竊，遂報案求助。網上流傳閉路電視片段顯示，昨早8時許，3名穿黑衣男子到上址犯案，一人疑似擔當指揮，其餘兩人則將膠箱內的龜逐一放入黑色手提袋內，犯案過程約5分鐘。警方調查期間曾向大廈保安員了解，沒有疑犯登記紀錄。

嶺大科學教研組客席助理教授宋亦希表示，東部箱龜屬二級瀕危物種，在本港及內地較受歡迎，故成為不法分子的走私物種。宋說，東部箱龜在美國分佈廣泛，是半水棲龜，花紋鮮艷，價格受年齡、花紋等影響，一般由數千至數萬元不等。

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊稱，飼養東部箱龜須持有准許證或來源證明。她指出，東部箱龜屬雜食動物，其合適生長溫度介乎26℃至30℃，不時需曬太陽，市民飼養動物時需了解其習性，因不適合的環境會令牠們生病。她又呼籲市民不應購買來歷不明的龜，避免助長犯法行為。

漁護署回覆查詢稱，東部箱龜屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種，受《保護瀕危動植物物種條例》管制。根據《條例》，管有附錄I或野生活體的附錄II動物作商業用途必須領有署方發出的有效瀕危物種管有許可證。違者一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會充公。