明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

繁殖場50東部箱龜被盜 稱值500萬 屬二級瀕危 3黑衣賊爆門5分鐘掠走

【明報專訊】荃灣一個工廈繁殖場昨疑遭爆竊，損失50隻屬二級瀕危物種的「東部箱龜」，報稱約值500萬元。警方接報到場調查，翻看閉路電視片段了解事發經過，初步相信3名男子潛入上址犯案，將多隻龜放入手提袋帶走。警方將案件列作爆竊，交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進。

專家指須持牌管有 店家料同行所為

現場是德士古道隆盛工廠大廈。昨早10時許，警方接報指上址一單位大門被撬開，內有搜掠痕迹，經初步點算發現50隻寵物龜不翼而飛。現場所見，單位大門鎖頭損毁，單位內有大量裝修材料，其中一個分隔房間放有玻璃展示櫃，以及多個膠箱，飼養多隻龜。負責人陳先生向本報透露，被盜的是東部箱龜，估計賊人是同行。

學者：視年齡花紋 每隻值數千至數萬

據悉上址是一個持牌的烏龜繁殖場。事主凌晨約兩時檢查妥當後離開單位，至昨早大約10時返回上址時，發現單位遭人爆竊，遂報案求助。網上流傳閉路電視片段顯示，昨早8時許，3名穿黑衣男子到上址犯案，一人疑似擔當指揮，其餘兩人則將膠箱內的龜逐一放入黑色手提袋內，犯案過程約5分鐘。警方調查期間曾向大廈保安員了解，沒有疑犯登記紀錄。

嶺大科學教研組客席助理教授宋亦希表示，東部箱龜屬二級瀕危物種，在本港及內地較受歡迎，故成為不法分子的走私物種。宋說，東部箱龜在美國分佈廣泛，是半水棲龜，花紋鮮艷，價格受年齡、花紋等影響，一般由數千至數萬元不等。

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊稱，飼養東部箱龜須持有准許證或來源證明。她指出，東部箱龜屬雜食動物，其合適生長溫度介乎26℃至30℃，不時需曬太陽，市民飼養動物時需了解其習性，因不適合的環境會令牠們生病。她又呼籲市民不應購買來歷不明的龜，避免助長犯法行為。

漁護署回覆查詢稱，東部箱龜屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種，受《保護瀕危動植物物種條例》管制。根據《條例》，管有附錄I或野生活體的附錄II動物作商業用途必須領有署方發出的有效瀕危物種管有許可證。違者一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會充公。

相關字詞﹕爆竊 荃灣

上 / 下一篇新聞

「道士」謀殺智障女罪成 死者母裁教唆非禮
「道士」謀殺智障女罪成 死者母裁教唆非禮
老翁法國醫院換膝關節 覆診揭引流管留體內 院方稱已檢視程序 衛署指無證據涉違規
老翁法國醫院換膝關節 覆診揭引流管留體內 院方稱已檢視程序 衛署指無證據涉違規
港大免費醫幼童蛀牙 綜援低收入公屋戶可申
港大免費醫幼童蛀牙 綜援低收入公屋戶可申
寧德時代研究院落戶科技園 擬全球聘200科研人員
寧德時代研究院落戶科技園 擬全球聘200科研人員
9猴亡 李家超：首要圍堵管控找死因
9猴亡 李家超：首要圍堵管控找死因
中年漢遭陌生男推出馬路捱撞 疑犯在逃
中年漢遭陌生男推出馬路捱撞 疑犯在逃
友利冰室6員工追薪得直 冀申破欠基金
友利冰室6員工追薪得直 冀申破欠基金
Coldplay演唱會套票 七成半外地預訂
Coldplay演唱會套票 七成半外地預訂
以用戶資料訓練AI LinkedIn惹議停用
以用戶資料訓練AI LinkedIn惹議停用
社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任
社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任
三跑飛機救援演習 模擬機身碰撞跑道
三跑飛機救援演習 模擬機身碰撞跑道
衝燈睇唔到單車 漢認危駕撞少年
衝燈睇唔到單車 漢認危駕撞少年
國慶旅客八達通消費億元 按年增三成 餐飲小店佔同業四成交易
國慶旅客八達通消費億元 按年增三成 餐飲小店佔同業四成交易
否認承諾穩賺 麥紹棠：佢入股關我咩事
否認承諾穩賺 麥紹棠：佢入股關我咩事
中鐵建董事涉騙信用證款項 總經理：簽申請因深信被告
中鐵建董事涉騙信用證款項 總經理：簽申請因深信被告
指建行高層七度性騷擾 韓籍女准押後呈證人供辭
指建行高層七度性騷擾 韓籍女准押後呈證人供辭
兩警長涉瞞債申延退休 騙「遮仔會」59萬貸款
兩警長涉瞞債申延退休 騙「遮仔會」59萬貸款
測試17款維他命C護膚品成分 7含可致敏香料 MISSHA美容液無維他命 消委轉介海關
測試17款維他命C護膚品成分 7含可致敏香料 MISSHA美容液無維他命 消委轉介海關
9個月22婚宴投訴 有場地涉收訂後擅轉裝修
9個月22婚宴投訴 有場地涉收訂後擅轉裝修
電子禮券未列有效期 消委：做法欠妥
電子禮券未列有效期 消委：做法欠妥
混雜廚具走私 海關檢值4000萬音響手表
混雜廚具走私 海關檢值4000萬音響手表
7．21白衣人暴動罪脫發還重審 原有條件保釋
7．21白衣人暴動罪脫發還重審 原有條件保釋
雙程證男高院旁聽涉偷拍法官 保釋禁離港
雙程證男高院旁聽涉偷拍法官 保釋禁離港
灣區熱搜：灣區首個微短劇基地 日常場景盡攬 東莞豎店上秒在醫院 下秒拍警局
灣區熱搜：灣區首個微短劇基地 日常場景盡攬 東莞豎店上秒在醫院 下秒拍警局
灣區熱搜：微短劇遍地開花 橫店也要「豎」起來
灣區熱搜：微短劇遍地開花 橫店也要「豎」起來
【Emily】實惠搞優惠惹執笠疑雲 各方抽水 網民批玩大咗 宜家諷「小編先唔會扮結業」
【Emily】實惠搞優惠惹執笠疑雲 各方抽水 網民批玩大咗 宜家諷「小編先唔會扮結業」
【Emily】鄧家彪做獨老雙老調查 團隊話政府數據唔夠新
【Emily】鄧家彪做獨老雙老調查 團隊話政府數據唔夠新
【Emily】議員試軟餐 讚咕嚕肉飯好味易食
【Emily】議員試軟餐 讚咕嚕肉飯好味易食
【Emily】日落當日出 港大查核中心話港大社媒誤導
【Emily】日落當日出 港大查核中心話港大社媒誤導
【Emily】警員佐級會慶47周年 林志偉預告就快退休
【Emily】警員佐級會慶47周年 林志偉預告就快退休
【Emily】公務員徵文比賽 古文記升旗奪冠
【Emily】公務員徵文比賽 古文記升旗奪冠