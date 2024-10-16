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寧德時代研究院落戶科技園 擬全球聘200科研人員

【明報專訊】中國新能源車電池巨擘「寧德時代」昨日正式落戶香港科技園，成立寧德時代香港研究院。創科局長孫東表示，研究院未來將啟動75個研發項目，招聘200名科研人員，亦將與本地大學合作「進行策略規劃」，促進產學研深度合作，為港培育創科人才。他又說，本港創科發展已步入耕耘期。

與大學合作育創科人才

孫東致辭稱，寧德時代香港研究院將聚焦多個《香港創新科技發展藍圖》提出、要重點發展的優勢科技領域，包括人工智能等；他對寧德時代擴展綠色產業有期望，當局未來會在北部都會區提供更多發展空間。

孫東表示，過去兩年政府引進逾百間有潛力和具代表性的重點創科企業落戶香港或擴充業務，現在這些企業陸續開業或擴充業務，象徵本港創科發展開始步入耕耘期。他強調政府會與這些企業一起「深耕細作」香港的創科生態圈，協助它們在港創造最大價值。

他又說，特首今日將發表施政報告，創科發展作為香港實現高品質發展和經濟轉型的重要動力源，將推出相應政策措施，繼續支持創科發展，加快建設香港成為國際創新科技中心。

「服務國家 助港推新能源」

寧德時代新能源科技股份有限公司研發體系聯席總裁歐陽楚英表示，香港研究院的設立將成為寧德時代扎根香港、面向世界、凝聚全球力量服務國家新能源事業發展的重要平台。

新成立的寧德時代香港研究院位於科學園園區，面積約9000平方呎，是寧德時代在全球第六大研發中心。集團表示將從全國及全球招聘200名科研人員，並支持香港本地人才培育，料長遠有助香港推動新能源及綠色科技發展。

明報記者

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