明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

老翁法國醫院換膝關節 覆診揭引流管留體內 院方稱已檢視程序 衛署指無證據涉違規

【明報專訊】聖德肋撒醫院（法國醫院）七旬病人今年8月接受右全膝關節置換手術，覆診始發現部分引流管遺留體內。院方確認事件涉及客席醫生，已檢視有關程序，對事件表示遺憾。衛生署稱事主情况穩定，無證據顯示該院違規而導致今次事件。

涉客席醫生 病人情况穩定

衛生署資料顯示，該署今年8月接獲私家醫院呈報一宗「進行外科或介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料」的醫療風險警示事件，涉及一名接受右膝手術的72歲男病人，有部分引流管遺留體內。聖德肋撒醫院回覆本報時確認，該名男病人入院施行右全膝關節置換手術，覆診期間發現部分引流管遺留體內，相信與手術有關。

院方表示事後立即跟進，與涉事客席醫生聯絡並安排病人入院取出引流管。該院又稱已檢視移除引流管程序，加強溝通及工作指引，避免同類事件發生，並對事件表示遺憾，向病人致以慰問。

衛生署回覆稱接到呈報後即時跟進，並要求醫院於4周內提交調查報告，院方已提交；審視醫院提交所有資料後，無發現證據顯示醫院在呈報事件上違規，或在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則的要求而導致今次事件。

該署稱院方已採取改善措施，提升人員對該手術用品完整性的意識，署方會繼續監察醫院執行改善措施的情况。

林哲玄：倘非遺留在關節 未必感不適

本身是外科醫生的立法會醫衛界議員林哲玄說，若發現傷口有可能出血，醫生會使用引流管將血液帶出體外，直至無血液滲漏才拔除。他說私院一般會由醫生一手處理引流管，包括決定需否使用、位置、喉管粗幼、放置多久和拆除。林稱現時新款喉管不易斷裂，醫生移除時若感覺不暢順，便有可能是殘留部分喉管；視乎引流管遺留位置，若不是在關節，病人未必會感受到不適，故直至覆診始知。

上 / 下一篇新聞

「道士」謀殺智障女罪成 死者母裁教唆非禮
「道士」謀殺智障女罪成 死者母裁教唆非禮
港大免費醫幼童蛀牙 綜援低收入公屋戶可申
港大免費醫幼童蛀牙 綜援低收入公屋戶可申
寧德時代研究院落戶科技園 擬全球聘200科研人員
寧德時代研究院落戶科技園 擬全球聘200科研人員
繁殖場50東部箱龜被盜 稱值500萬 屬二級瀕危 3黑衣賊爆門5分鐘掠走
繁殖場50東部箱龜被盜 稱值500萬 屬二級瀕危 3黑衣賊爆門5分鐘掠走
9猴亡 李家超：首要圍堵管控找死因
9猴亡 李家超：首要圍堵管控找死因
中年漢遭陌生男推出馬路捱撞 疑犯在逃
中年漢遭陌生男推出馬路捱撞 疑犯在逃
友利冰室6員工追薪得直 冀申破欠基金
友利冰室6員工追薪得直 冀申破欠基金
Coldplay演唱會套票 七成半外地預訂
Coldplay演唱會套票 七成半外地預訂
以用戶資料訓練AI LinkedIn惹議停用
以用戶資料訓練AI LinkedIn惹議停用
社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任
社工註冊局選舉 社總不派人 會長指改組「不符價值取向」 黎汶洛不爭連任
三跑飛機救援演習 模擬機身碰撞跑道
三跑飛機救援演習 模擬機身碰撞跑道
衝燈睇唔到單車 漢認危駕撞少年
衝燈睇唔到單車 漢認危駕撞少年
國慶旅客八達通消費億元 按年增三成 餐飲小店佔同業四成交易
國慶旅客八達通消費億元 按年增三成 餐飲小店佔同業四成交易
否認承諾穩賺 麥紹棠：佢入股關我咩事
否認承諾穩賺 麥紹棠：佢入股關我咩事
中鐵建董事涉騙信用證款項 總經理：簽申請因深信被告
中鐵建董事涉騙信用證款項 總經理：簽申請因深信被告
指建行高層七度性騷擾 韓籍女准押後呈證人供辭
指建行高層七度性騷擾 韓籍女准押後呈證人供辭
兩警長涉瞞債申延退休 騙「遮仔會」59萬貸款
兩警長涉瞞債申延退休 騙「遮仔會」59萬貸款
測試17款維他命C護膚品成分 7含可致敏香料 MISSHA美容液無維他命 消委轉介海關
測試17款維他命C護膚品成分 7含可致敏香料 MISSHA美容液無維他命 消委轉介海關
9個月22婚宴投訴 有場地涉收訂後擅轉裝修
9個月22婚宴投訴 有場地涉收訂後擅轉裝修
電子禮券未列有效期 消委：做法欠妥
電子禮券未列有效期 消委：做法欠妥
混雜廚具走私 海關檢值4000萬音響手表
混雜廚具走私 海關檢值4000萬音響手表
7．21白衣人暴動罪脫發還重審 原有條件保釋
7．21白衣人暴動罪脫發還重審 原有條件保釋
雙程證男高院旁聽涉偷拍法官 保釋禁離港
雙程證男高院旁聽涉偷拍法官 保釋禁離港
灣區熱搜：灣區首個微短劇基地 日常場景盡攬 東莞豎店上秒在醫院 下秒拍警局
灣區熱搜：灣區首個微短劇基地 日常場景盡攬 東莞豎店上秒在醫院 下秒拍警局
灣區熱搜：微短劇遍地開花 橫店也要「豎」起來
灣區熱搜：微短劇遍地開花 橫店也要「豎」起來
【Emily】實惠搞優惠惹執笠疑雲 各方抽水 網民批玩大咗 宜家諷「小編先唔會扮結業」
【Emily】實惠搞優惠惹執笠疑雲 各方抽水 網民批玩大咗 宜家諷「小編先唔會扮結業」
【Emily】鄧家彪做獨老雙老調查 團隊話政府數據唔夠新
【Emily】鄧家彪做獨老雙老調查 團隊話政府數據唔夠新
【Emily】議員試軟餐 讚咕嚕肉飯好味易食
【Emily】議員試軟餐 讚咕嚕肉飯好味易食
【Emily】日落當日出 港大查核中心話港大社媒誤導
【Emily】日落當日出 港大查核中心話港大社媒誤導
【Emily】警員佐級會慶47周年 林志偉預告就快退休
【Emily】警員佐級會慶47周年 林志偉預告就快退休
【Emily】公務員徵文比賽 古文記升旗奪冠
【Emily】公務員徵文比賽 古文記升旗奪冠