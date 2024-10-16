老翁法國醫院換膝關節 覆診揭引流管留體內 院方稱已檢視程序 衛署指無證據涉違規

涉客席醫生 病人情况穩定

衛生署資料顯示，該署今年8月接獲私家醫院呈報一宗「進行外科或介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料」的醫療風險警示事件，涉及一名接受右膝手術的72歲男病人，有部分引流管遺留體內。聖德肋撒醫院回覆本報時確認，該名男病人入院施行右全膝關節置換手術，覆診期間發現部分引流管遺留體內，相信與手術有關。

院方表示事後立即跟進，與涉事客席醫生聯絡並安排病人入院取出引流管。該院又稱已檢視移除引流管程序，加強溝通及工作指引，避免同類事件發生，並對事件表示遺憾，向病人致以慰問。

衛生署回覆稱接到呈報後即時跟進，並要求醫院於4周內提交調查報告，院方已提交；審視醫院提交所有資料後，無發現證據顯示醫院在呈報事件上違規，或在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則的要求而導致今次事件。

該署稱院方已採取改善措施，提升人員對該手術用品完整性的意識，署方會繼續監察醫院執行改善措施的情况。

林哲玄：倘非遺留在關節 未必感不適

本身是外科醫生的立法會醫衛界議員林哲玄說，若發現傷口有可能出血，醫生會使用引流管將血液帶出體外，直至無血液滲漏才拔除。他說私院一般會由醫生一手處理引流管，包括決定需否使用、位置、喉管粗幼、放置多久和拆除。林稱現時新款喉管不易斷裂，醫生移除時若感覺不暢順，便有可能是殘留部分喉管；視乎引流管遺留位置，若不是在關節，病人未必會感受到不適，故直至覆診始知。