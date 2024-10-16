「道士」謀殺智障女罪成 死者母裁教唆非禮

陪審一致裁定 周五判刑

首被告張子材（現年54歲，註冊中醫師）被控於2019年8月1日至9月2日間的某天，在西貢龍尾村某住所非禮事主吳恩宇（終年21歲），及於9月2日謀殺事主。次被告兼事主母親吳馬如賡（現年57歲）被控於8月某日協助和教唆張非禮事主。長髮灰白的張子材一直還押，連日穿西裝聽審，束髻的吳太之前獲准保釋，出入法院時戴帽和口罩。

父同屬徒弟 無傳召作供

法官杜麗冰前日起引導陪審團時稱，若認為張子材意圖造成事主身體嚴重傷害，可裁定謀殺罪成，否則可判斷他是否違反照顧責任等，裁定誤殺罪成。陪審團昨天的裁決意味張意圖使事主受嚴重傷害，而他用假陽具插入事主陰道屬猥褻行為，吳太有意協助。辯方早前在庭上透露擬傳召事主父親作供，最終兩名被告不自辯，亦無傳召辯方證人。

根據「承認事實」，事主患輕度智障及言語障礙，其父母都是張子材徒弟。控方案情指出，事主2019年9月2日在上址倒斃，頭、臉及手腳均有瘀傷。張在錄影會面稱事主「邪靈上身」，他遂用拖鞋、蚊拍等襲擊事主，張於事前一日曾推事主撞牆及灌她飲酒，張擲聖杯從祖師爺得悉事主「仙遊」。張另指「佢（事主）畀、同靈界有男女關係搞」，故趁事主醉酒時用寫上符的假陽具為她破處「驅邪」。吳太在會面稱她與張買假陽具，但「唔敢睇」張用假陽具舉辦儀式。

【案件編號：HCCC 159/21】

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