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港聞二

民建聯籲邀諾獎得主來港 人才續簽倡計海外收入

【明報專訊】中共二十屆三中全會通過決定，支持香港成為「國際高端人才集聚高地」。民建聯昨日宣布成立「人才高地」辦公室，冀為協助新來港人才打破「同溫層」。該黨亦提出多項人才政策改善建議，包括「主動出擊」邀請諾貝爾獎得主等高端人才來港，並優化審批續簽安排，例如考慮海外收入、為高才子女提供留學簽證緩衝期等。

設「人才高地」辦 冀活動助打破同溫層

民建聯副秘書長葉文斌稱，將在該黨炮台山總部所在商廈設立「人才高地」辦公室，初步計劃聘請約10名員工，透過講座等活動，助高才打破「同溫層」；至於與其他協助來港高才的團體，他稱「各有各做，希望大家愈做愈好」。民建聯立法會議員李慧琼說，會同時透過地區網絡接觸和協助新來港人才，冀辦公室成為交流平台，亦會接觸高才組織，加強與中央、特區政府就人才政策溝通。

因應「高才通」計劃推出兩年，民建聯認為應整體檢討及優化，並就本港人才政策提出多項建議。該黨提出改善人才續簽安排，包括以創科產業為試點，處理續簽時同時考慮申請人的海外收入；在申請續簽期內，為高才子女提供留學簽證緩衝期，為期一年。李慧琼說，若高才申請續簽時需時上訴、確認資料等，其間應確保其子女不受影響，能繼續讀書，同時彰顯對人才的友善態度。

民建聯亦建議政府「主動出擊」邀請國際高端人才來港。立法會議員顏汶羽稱，可針對有需要範疇，接觸諾貝爾獎得主、內地院校院士、各行業領軍人物等。政府正做新一輪人力資源推算，顏促請政府按結果制訂「未來人才需求清單」，讓有意來港的海外人才知道哪些工種較易求職，並期望政府根據清單放寬高才通指定院校名單。

相關字詞﹕民建聯 三中全會 國際高端人才集聚高地 高才通

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