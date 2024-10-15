《施政》料提取締劣質劏房時間表 多招應對

葵涌劏房街坊會期望政府善用過渡房屋，以及各區不受歡迎的公屋空置單位原區安置受影響劏房戶，亦可向不滿意安置安排者提供30至36個月租金津貼，以助原區安置。

測量師學會建議劏房最低淨面積約100平方呎（約9.29平方米），又倡設劏房登記制，業主須於登記起每3年聘請認可人士認證單位狀况符合登記要求。社區組織協會早前提出9項劏房準則，包括一人居所面積不小於7平方米、兩人或以上人均居住面積不小於5.5平方米、單位不得分租超過5伙等。社協又提議設違規劏房名單，令地產代理不能再代為放租。

工聯關注劏房單身戶安置

民建聯及工聯會曾建議政府處理劣質劏房應循序漸進，劏房最低面積標準應不小於7平方米。鄧家彪稱需處理單身劏房戶安置問題，又認為政府需研究如何同時「穩妥」取締劣質劏房及「精準扶貧」，尤其應以有兒童的劏房戶優先，並設劏房戶資料庫。他又建議設具法律責任的通報機制，所有劏房戶須申報劏房狀况等，讓政府能按實際情况執法及協助。