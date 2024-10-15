團體批減烈酒稅「回頭路」 《施政》採業界建議 控酒聯盟：損健康生產力

李家超明早11時將到立法會宣讀《施政報告》，多個政黨建議下調烈酒稅，選委界議員李浩然昨在港台節目《千禧年代》表示，可以分3年將烈酒稅按階段減至零，逐年檢討減稅的社會影響和經濟效果。他說酒稅佔政府收入僅0.156％，即約7億元，認為減稅有助發展烈酒交易產業，又稱2008年取消紅酒稅後，銷售增長主要與貿易相關。

議員：助發展烈酒交易產業

香港控酒聯盟義務秘書、衛生署前助理署長程卓端在同一節目表示，增加酒稅對公共健康來說是非常重要的手段，不論減幅多寡均是「走回頭路」，質疑不符政府「預防重於治療」策略。她預期減稅將為健康系統、社會制度、執法和生產力等帶來負面影響。對於2019至2022年「人均飲酒量」呈下降趨勢，她認為是受新冠疫情影響，令酒精銷售模式改變。

發表《施政報告》後，李家超將一如慣例同日下午在政府總部舉行記者會，傍晚出席各間電視台聯播的電視論壇。後日早上，他將出席立法會《施政報告》答問會，接受議員質詢。市民明日可在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心索取《施政報告》文本及相關刊物，亦可到全港61個屋邨商場、指定政府辦公大樓及公共圖書館領取《施政報告》重點單張。