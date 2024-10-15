院舍藥物管理屢違規 議員倡設中央派藥系統

社福界議員狄志遠表示，安老院在處理藥物面對一定困難，儘管近年許多社福機構使用派藥機、執藥系統，惟成本過高，亦未必適用於所有院舍。他解釋，由於院舍缺乏藥劑師，較難確保藥物是否有衝突；配藥主要靠人手操作，容易出錯，「一個老人家五六隻藥係閒常事，然後一日三餐，又有滴眼藥水各方面」。他期望當局主動提供中央派藥系統供全港院舍使用。

醫衛界議員林哲玄指出，院舍通常會帶病人到公院就醫，「（然後）拿一個行李箱的藥回院舍，半年覆診」，可能出現藥物過期、混淆其他藥物等問題。他建議可由醫院提供處方、社區藥房負責配藥，「每兩個星期社區藥房給一次藥安老院舍」

此外，政府在2018年預留10億元設立創科應用基金，推動社福界應用藥齡科技，截至今年8月基金批出7.5億元，資助約2000個服務單位購置或租用逾2.1萬件科技產品。議員林素蔚指平均每個服務單位租買產品只有約10件，關注數字偏低原因，並指社區照顧服務券適用範圍擴展至租用輔助科技產品已一年，為何至今年8月僅約500名長者使用。

何啟明稱最初10億元主要給資助機構和院舍，對象主要為需要高度照顧的人，加上較多為昂貴的扶抱及與醫療相關工具，故每件成本較貴，亦較少在社區應用。